Policial 13-08-2023

Abren proceso de inscripción a las brigadas forestales en el Maule

Ya se encuentran abiertas las postulaciones para ser parte de las brigadas de incendios forestales para la temporada 2023-2024, dieron a conocer las autoridades encabezadas por el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque, junto a la directora de Conaf, María Isabel Florido.

A nivel nacional, serán más de 3 mil puestos de trabajo a través de Conaf, quienes desarrollarán su labor junto a las brigadas de Corma, Carabineros, Ejército y Bomberos, entre otros.

“Hacemos un llamado a la ciudadanía, principalmente a los jóvenes, a postular como brigadistas o personal de apoyo en esta temporada que según vemos en otros países, viene con altas temperaturas y mucho peligro de ocurrencia de incendios, por eso además aprovechamos de recalcar que lo más importante es la prevención, que no sólo es tarea de Conaf o de las autoridades, sino que de toda la población”, destacó el delegado Aqueveque.

El proceso de inscripción comenzó el 9 de agosto y está dirigido a hombres y mujeres, mayores de 18 años, entre otros requisitos que se pueden revisar en el sitio web de Conaf.

La directora regional de la institución, María Isabel Florido, explicó que el contingente estará compuesto por brigadas terrestres, equipos mecanizados, aljibes, skidder, helicópteros y aviones. “Este sistema estará operativo a contar de septiembre con una fuerza de combate de 50 personas, los que gradualmente, durante los meses de octubre y noviembre llegarán a 380”, informó.

Ambas autoridades insistieron en el llamado a la prevención para evitar los incendios, como evitar el uso de fuego en zonas cercanas a vegetación, eliminar vegetación seca, limpiar techos de ramas y hojas, depositar la basura en contenedores, eliminar los microbasurales, podar árboles ubicados en las cercanías de los tendidos eléctricos, no lanzar colillas de cigarros y fósforos encendidos en el camino y no hacer fogatas, entre otras medidas.