Academia de Gimnasia Artística RW de Linares, logró excelentes resultados en torneo realizado en Concepción

- La ex gimnasta Isidora Romero es su entrenadora y directora

Con dos años de vida , la Academia Artística RW , continúa su trabajo bajo las órdenes de su directora y ex gimnasta Isidora Romero , quien está trabajando con niñas entre los 2 y 16 años .

Tal cual lo expresa su directora, “ ha sido un crecimiento muy positivo tanto para nosotros los entrenadores , como también para el desarrollo del deporte en la ciudad. Nuestra misión es formar gimnastas integradas y disciplinadas , seguras de sí mismas , promoviendo el amor por el deporte, el compromiso personal y el trabajo en equipo en un ambiente técnico , humano y respetuoso . La visión de la academia ser una institución deportiva de referencia a nivel regional y nacional, que contribuye a desarrollar el alto rendimiento desde una base formativa sólida. emocionalmente saludable y con proyección internacional”.

HISTORIA

Isidora , se emociona al recordar que comenzó la Academia con un pequeño grupo de gimnastas, realizando clases particulares en el patio de su casa , con solo 3 niñas quienes actualmente siguen siendo parte de la academia. “Hoy contamos con 70 gimnastas, desde los 2 a 16 años . Tenemos grupos masculinos y femeninos con entrenamientos divididos por edad y nivel . Trabajamos con un enfoque integral que abarca lo técnico, físico y emocional”, agregó.

PARTICIPACIÓN COMPETITIVA AÑO 2025

“Hemos iniciado nuestra temporada competitiva con la Copa Chiguayante, realizada en la ciudad de Concepción. Estuvimos presentes con una delegación de 42 gimnastas , entre los 3 y los 16 años . Fue una experiencia muy significativa para todas, desde quienes compitieron por primera vez hasta las que subieron de nivel”, señaló Isidora Romero.

GIMNASTAS DESTACADAS

Algunas de las gimnastas que se destacaron, por su rendimiento técnico o ascenso de categoría fueron : Agustina Rebolledo , Josefa Batarce , Laura Ruiz ,Elisa Torres , Adela Villenas , Rafaela Toro y Emily Bravo . Todas ellas demostraron un gran nivel , compromiso y proyección deportiva.

PROYECCIÓN

La ex gimnasta Isidora Romero , indicó que “ los principales objetivos son seguir fortaleciendo la gimnasta artística en Linares , con una mirada profesional, segura y formativa. Brindar oportunidades para que nuestras gimnastas compiten a nivel nacional e internacional .Además, participar activamente en nuevas competencias, capacitaciones y campamentos durante el año . Formar no sólo deportistas , sino ,niñas fuertes, disciplinas y felices”.

INVITACIÓN Y CONTACTOS

Si hay familias interesadas en que sus hijos/as vivan esta experiencia, pueden escribir al correo:gimnasiaartisticalinaresrw@gmail.com. También pueden hacerelo en Instagram como:@gimnasiaartisticalinaresrw.

AGUSTINA REBOLLEDO

Con tan solo 8 años, Agustina ya brilla con luz propia en el mundo de la gimnasia artística. Su dedicación, disciplina y pasión por este deporte la han llevado a destacarse entre los mejores talentos de su categoría. Desde que ingresó a los 6 años a gimnasia artística, Agustina mostró una gran habilidad para los movimientos, una fuerza sorprendente y una elegancia natural en cada rutina. Día tras día entrena con esfuerzo y entusiasmo, soñando en grande y superando cada desafío con una sonrisa. En estos dos años de competencia ha obtenido un sinnúmero de podios, estando siempre en los primeros lugares, siendo una gran promesa en la gimnasia artística. En el último campeonato del sábado reciente Agustina se coronó con el primer lugar en el all around en su franja de nivel 3 y esto tiene gran mérito porque era la primera, competencia en la que participaba en ese nivel, que tenía mayor complejidad que el anterior.

Hoy, Agustina, junto con algunas de sus compañeras, se prepara con mucha ilusión y compromiso para representar a su club y poder clasificar en un futuro próximo a los Juegos Sudamericanos .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo