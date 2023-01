Crónica 03-01-2023

Académica UCM y la variante BF.7 de COVID-19: “Es necesario que los servicios de salud estén preparados”

- El Ministerio de Salud confirmó que la nueva cepa del SARS-COV-2 se encuentra presente en Chile, por lo que se extendió la Alerta Sanitaria.

Mascarillas, cuarentenas y autocuidado, estas son algunas de las medidas que por más de dos años se adoptaron en Chile y el mundo por la pandemia del COVID-19, no obstante, debido a la efectividad de las vacunas las dos principales medidas preventivas fueron eliminadas, retomando de a poco a la normalidad previa a la crisis sanitaria.

Pese a lo anterior, el Ministerio de Salud del Gobierno de Chile (Minsal) decidió extender la Alerta Sanitaria hasta marzo del 2023, por la preocupación que ha generado la variante del SARS-COV-2, BF7, la cual ha generado un aumento considerable de casos en China y se confirmó que el virus ya circula en nuestro país.

Ante esto la académica del Departamento Ciencias Preclínicas de la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Maule (UCM), Dra. Andrea Huidobro, indicó que es una medida “completamente necesaria y de carácter preventivo”.

“La evolución del SARS-COV-2 es impredecible y, habiendo una epidemia en un país tan poblado como China, es posible que vuelvan a ocurrir mutaciones que signifiquen mayor virulencia o capacidad de contagio, lo que ya estamos presenciando con la nueva variante. Por ello, es necesario que los servicios de salud estén preparados y tengan los recursos económicos y de personal para poder reaccionar con prontitud en caso de que la enfermedad cambie su curso actual”, comenzó diciendo la académica de la UCM.

La Dra. Huidobro fue enfática al decir que se debe continuar con las medidas preventivas mínimas, como es el uso de mascarilla durante aglomeraciones, vacunar a la población más vulnerable, distanciamiento físico dentro de lo posible y lavado frecuente de manos, sin embargo, aclaró que “no se trata de retomar las cuarentenas ni nada que pueda afectarnos mayormente, se trata de medidas compatibles con una vida normal”.

BF7 en Chile

La académica explicó que la nueva variante del COVID-19 es similar a la Omicrón por su alta capacidad de contagio. “Aparentemente es más agresiva, aunque puede que esto sea por la falta de inmunidad en China y puede que en Chile no lo sea tanto. Habrá que esperar para ver cómo se comporta en nuestro país”.

El Minsal incrementó el nivel de testeo para personas que han viajado al exterior, principalmente a China, con el fin de evitar contagios masivos que generen un problema a la red asistencial.

Por su parte, la experta de la Casa de Estudios Superiores sostuvo que las condiciones de nuestro país con el gigante asiático son distintas y se espera que el escenario no sea similar.

“Las grandes diferencias entre nosotros y China, son la densidad de población y la cobertura de vacunación, lo que probablemente explique los casos más graves y la mayor mortalidad en China. Además, debemos confiar en nuestras autoridades y acatar las indicaciones que se entreguen, las cuales dependerán del curso que tome la pandemia, que probablemente no cambie en los próximos meses”, explicó Huidobro.

De igual forma llamó a reforzar las medidas de autocuidado para evitar contagios, aunque manteniendo la tranquilidad y viviendo sin miedo, debido a que “en general existe algún grado de protección cruzada con las vacunas”.

“Ya sabíamos que el COVID vino para quedarse, formará parte de nuestras vidas y como todo en la vida, tendrá altos y bajos, certezas e incertidumbres. No debemos dejar que esto nos afecte”, sentenció.