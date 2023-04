Social 23-04-2023

Académica UCM y reforma tributaria: “Es necesario si queremos ver un efecto positivo en la economía”

- La directora de la Escuela de Contador Público y Auditor de la Universidad Católica del Maule en Talca, Joseline Sepúlveda, resaltó que, si bien la reforma del Gobierno no se aprobó, es necesaria para el crecimiento del país.

El pasado 8 de marzo, la Reforma Tributaria impulsada por el Gobierno fue rechazada por la Cámara de Diputados y Diputadas, lo cual significó un duro traspié para el Ejecutivo, debido a que contaban con ella para implementar gran parte de su programa.

La directora de la Escuela de Contador Público y Auditor de la Universidad Católica del Maule (UCM), Joseline Sepúlveda, hizo hincapié en que tradicionalmente cuando inicia un nuevo proceso presidencial, se habla sobre una reforma tributaria para financiar lo propuesto en la campaña, explicando que “si un gobierno desea concretar cambios reales en la gestión pública, necesariamente demandará recursos económicos provenientes del pago de impuesto”.

Pese a no haber conseguido la aprobación de la reforma, la académica indicó que esto no debería ser un factor para presentar una nueva reforma dentro de un año y ahí poder lograr “un pacto en materia fiscal, el cual por lo demás es sumamente necesario si queremos ver un efecto positivo en la economía y crecimiento del país”, sostuvo.

La académica de la UCM se refirió al costo que una reforma tributaria tiene para los ciudadanos, sin embargo, hizo un llamado a no verlo como algo negativo.

“Se asume que los contribuyentes y la sociedad en general se ve afectada por las reformas tributarias, sobre todo cuando ha significado un aumento en el porcentaje del impuesto, pero lo que cuesta comprender es que de no pagar nuestros impuestos el Estado no contaría con la recaudación fiscal necesaria para cubrir el gasto público, el punto está en que socialmente se percibe una sensación de injusticia al ver que sólo algunos cumplen con dichas obligaciones, mientras que los que más ingresos perciben son los que menos pagan o lo que es peor, muchos caen en la evasión tributaria, lo que es aún más complejo”, advirtió.

De igual forma Joseline Sepúlveda hizo hincapié en que ante un alza de impuestos, es la ciudadanía la que finalmente paga eso. “Al revisar los datos de la OCDE, Chile figura como un país que concentra un porcentaje significativo solo por concepto de IVA, casi un 41,2%. Las empresas también se ven afectadas por un aumento en el pago de impuestos, por lo mismo, hay que generar un proyecto de reforma que no atente con la inversión y crecimiento de nuestro país, pero que al mismo tiempo pueda ser mucho más eficiente y recaudar al máximo”, recomendó.

CRISIS ECONÓMICA

Al ser consultada sobre si el actual momento era idóneo para pensar en una reforma, la experta de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas del plantel fue enfática al afirmar que las necesidades y los compromisos que existen en la agenda presidencial, hacen necesario discutir sobre un proyecto de reforma tributaria.

“No sólo debe considerar un alza de impuestos, sino que también debe resguardar los incentivos para la inversión, de manera que podamos ser un país mucho más productivo y con ello velar por una recaudación fiscal que efectivamente impacte en la sociedad”, dijo.

Con respecto a la eficiencia del Estado para utilizar los recursos recaudados, la académica señaló que: “Es algo que siempre ha estado en debate, ya que en lo práctico vemos que aún hay muchas necesidades y demandas sociales no cubiertas, esta es una opinión muy personal, pero creo que no siempre este fenómeno ocurre por la escasez del recurso, sino más bien por cómo y quiénes gestionan el recurso, donde el control es clave para resguardar razonablemente que se logre el objetivo trazado en aquello que se quiere resguardar desde las políticas públicas definidas por el estado”, sostuvo.

Finalmente recalcó que hay dos objetivos claves, uno es asegurar las condiciones internas para el desarrollo de la economía y el otro es solucionar los problemas en esta materia a nivel nacional y para ello no existe otra alternativa de que el Fisco recaude.

“Debemos como ciudadanos, comprender que todos nosotros conformamos el Estado, por lo tanto, es nuestra obligación cumplir con la ley y entender que la única forma de que el Estado cuente con recursos económicos para ello, es por medio del pago de nuestros impuestos, mientras que el Estado debe velar por el bien común y lograr una distribución equitativa de la riqueza”, sentenció la directora de la Escuela de Contador Público y Auditor de la UCM.