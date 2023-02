Social 28-02-2023

Académica UTalca es premiada como una de las mejores científicas de Latinoamérica



• Andrea Barrera Valenzuela, bióloga experta en Microbiología e Ingeniería Genética, fue reconocida por la empresa multinacional 3M por su trabajo con comunidades microbianas y microorganismos de ambientes extremos, que favorecen el crecimiento de plantas en condiciones adversas e incluso exoplanetarias.



El premio “25 Mujeres en la Ciencia Latinoamérica”, de la empresa multinacional 3M, recibió la académica de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Talca, Andrea Barrera Valenzuela, quien junto a otras 24 científicas del continente fue destacada por su contribución a la investigación.

La noticia se dio a conocer en el marco del Día Mundial de la Niña y la Mujer en la Ciencia, que se celebra cada 11 de febrero. En esta tercera versión, son cuatro las chilenas que recibieron el premio.

La académica desarrolla su trabajo de ciencias con “microorganismos de ambientes extremos y comunidades microbianas que se llaman costras biológicas del suelo, tanto en el Desierto de Atacama y Antártica que, han demostrado que tienen muchas propiedades asociadas a ayudar en el crecimiento de plantas en las condiciones más adversas que existen”.

También ha estudiado la posibilidad de que esta asociación permita el crecimiento en condiciones exoplanetarias. “Bajo simulaciones de condiciones marcianas, por ejemplo. Los resultados han sido prometedores. La importancia está en que, si logramos hacer crecer cultivos en condiciones extremas, podríamos enfrentar de mejor manera el cambio climático”, explicó.

Según la experta, estas temáticas están relacionadas con “la seguridad alimentaria, porque si logramos tener cultivos, vamos a tener alimentos y la gente podrá comer, lo que finalmente es un tema de salud también”.

La docente recalcó que, al 2050 se prevé una crisis alimentaria por falta de suelo y agua, lo que provocará disminución de alimentos y por ende mala salud. “Por eso queremos comenzar a trabajar en lograr que estos alimentos, que puedan crecer en condiciones extremas, puedan ser funcionales y tener un valor agregado”, agregó.



Ciencia multidisciplinaria

Barrera resaltó la importancia que tiene el trabajo multidisciplinario de los grupos que integra o encabeza. “Trabajamos con un tesista de Agronomía, aplicamos la biotecnología, la microbiología, astrobiología, informática, ecología. Finalmente, todas las disciplinas que ayuden a resolver un problema. Para mí la ciencia no tiene sentido si no genera un impacto que ayude a las personas, que mejore la calidad de vida de los demás, eso es lo que me motiva”.



Vinculación

El concurso de 3M valoró además la divulgación de la ciencia que realizan las investigadoras premiadas. Que, en el caso de la investigadora utalina incluye un libro de cuentos para niños con la historia de grandes científicos y científicas, el que está preparando para su publicación, además de otro tendiente a la igualdad de género, sobre la historia de científicas mujeres contemporáneas, que relatará “la frustración, la competencia, la toma de decisiones difíciles y el miedo que deben enfrentar, para no quedar atrás en la carrera científica, así como los logros y lo reconfortante que es este trabajo”.

En esto último texto, señaló, tendrá el apoyo de colegas de Ciencias Mujeres Mentoras y Académicas del Territorio Sur-Subantártico (CiMAS) y de Ciencia 2030.