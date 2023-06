Social 31-05-2023

Académico de U. Autónoma refuerza llamado a cuidarse de las enfermedades respiratorias de invierno



- El Vicedecano de Facultad de Ciencias de la Salud, Dr. Luis Jaime, instó desde ya a tomar previsión por contagio y propagación de los virus de invierno. El especialista analizó informe de vigilancia epidemiológica y las medidas de mitigación de los efectos de las enfermedades.





El brote de enfermedades respiratorias de invierno inició y el llamado es a mantener los cuidados y hábitos adoptados durante la pandemia por COVID-19, tales como el lavado frecuente de manos con agua y jabón, a fin de disminuir las posibilidades de propagación y contagio. Según lo que dicta la experiencia del Sistema de Salud, se espera que la incidencia aumente entre julio y agosto del presente año.

Así lo detalló el Vicedecano de la Facultad de Ciencias de la Salud y director de la carrera de Medicina de la Universidad Autónoma de Chile en Talca, Dr. Luis Jaime, quien con motivo del Informe de la Red de Vigilancia Epidemiológica de la Pontificia Universidad Católica de Chile-Semana 17 (del 24 al 30 de abril), apuntó que los pacientes que presenten síntomas complejos, como fiebre persistente, dificultad respiratoria o inapetencia, deben acudir al centro médico de salud para su atención, en especial si se trata de niños, ancianos y personas con enfermedades crónicas.

En este sentido, Jaime destacó que el referido informe, que recoge datos de la Región Metropolitana, muestra el aumento progresivo y sostenido del Virus de Influenza A, el cual representa aproximadamente el 30% de los virus detectados en dicho período, cuyo tipo más frecuente es el H1N1. Le siguen el virus sincitial respiratorio con un 6% de detecciones del total recabado; este último de incidencia en la población infantil.

Asimismo, el informe revela que el Sars Cov sigue disminuyendo. Al respecto, si bien la Organización Mundial de la Salud (OMS) anunció el fin de la Emergencia Sanitaria como pandemia, esto no significa que el virus haya sido erradicado, precisó el especialista. De hecho, en Chile se mantiene la vigilancia epidemiológica del mismo.

Jaime subrayó que los datos recogidos por este informe, son de interés para el interior del país, porque suelen replicarse días después en otros territorios. Es el caso de la Región del Maule, donde la réplica suele ocurrir entre 5 y 7 días después de lo informado.

“Se trataría del inicio de los brotes epidémicos frecuentes de invierno, que no los habíamos tenido en los tiempos de COVID-19, cuando la curva fue plana y aparecían esporádicamente debido al confinamiento de las personas, las familias y, particularmente, de los niños que no asistían a las clases presenciales, puesto que son ellos los portadores o vectores que llevan estos virus de un lado a otro”, precisó.