Editorial 06-09-2025

Acceso a playas

La Comisión de Vivienda aprobó en general el proyecto que busca perfeccionar el procedimiento para garantizar el acceso gratuito a bienes de uso público, como playas de mar, ríos y lagos.



El proyecto, en concreto, modifica el artículo 13 del decreto ley N°1.939, de 1977, del Ministerio de Tierras y Colonización, que establece normas sobre adquisición, administración y disposición de bienes del Estado.



Tal como explicó el ministro de Bienes Nacionales, Francisco Figueroa, el proyecto no amplía el catálogo de bienes de uso público, sino busca perfeccionar la normativa para que las autoridades competentes puedan ejercer y materializar, efectivamente, la facultad de fijar accesos, cuando corresponda.



De este manera, el proyecto del gobierno propone establecer que los propietarios, arrendatarios o tenedores de dichos terrenos deberán permitir el acceso sin costo a personas que deseen realizar actividades turísticas, recreativas, de pesca, investigación o deportes. Asimismo, sanciona a quienes obstruyan los accesos definidos, con multas de 10 a 100 UTM, que pueden duplicarse en caso de reincidencia.



En caso de no existir acuerdo entre los propietarios y el Estado, la vía de acceso será determinada por el delegado presidencial regional, a solicitud del Ministerio de Bienes Nacionales, previa audiencia con los afectados. La norma, además, prevé un proceso de reclamación ante los juzgados de letras y explicita que no se podrán fijar accesos en terrenos que formen parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas o recintos militares.

