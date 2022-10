Policial 16-10-2022

Accidentes de tránsito e incendio de vehículo movilizaron a bomberos en Colbún y Linares



Una seguidilla de llamados de emergencias movilizaron a Bomberos de Linares y Colbún, desde las primeras horas de la jornada de ayer. El primero de los llamados, en Villa El Nevado, callejón al fundo Santa Sara, sector nororiente, alrededor de las 01:40 horas, con el incendio de un vehículo que se encontraba en la vía pública. Al llegar al lugar, voluntarios procedieron a apagar las llamas, mientras verificaban que no había ocupantes, los que se habrían dado a la fuga en dirección desconocida. Antecedentes puestos en conocimiento de Carabineros.

Posteriormente, poco antes de las 08:00 horas, un vehículo particular chocó contra uno de los muros del paso nivel de Calle Rengo, mientras se dirigía en sentido oriente-poniente. No se reportaron lesionados de consideración en esta emergencia.

Finalmente, alrededor de las 09:57 horas, se activó en Colbún, un llamado de rescate vehicular, por la colisión de 2 vehículos, uno menor y un camión, en entrada de la Ruta CM7.

Concurrieron unidades de Bomberos de esa comuna, junto con Seguridad Ciudadana y Ambulancias de Colbún, atendieron a 3 lesionados.