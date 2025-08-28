Cultura 28-08-2025

“Acevedo”, una poderosa obra de teatro inspirada en hechos reales, llega a la región del Maule



- . En la región se presentará en San Javier el 29 de agosto y en Talca el 04 de septiembre.



La compañía La Maulina, bajo la dirección de la talentosa actriz y directora Soledad Cruz Court, anuncia el estreno de su nueva obra teatral, "ACEVEDO: Con parafina alcanzo el nirvana", en la Región del Maule. La producción, inspirada en el trágico acto de Sebastián Acevedo en 1983, ofrecerá funciones gratuitas en San Javier y Talca financiadas por el Fondo de Circulación del Ministerio de las Artes, las Culturas y el Patrimonio.



La obra, escrita por el dramaturgo Iván Fernández, es un drama que entrelaza la historia de Acevedo con la de Magdalena, una joven chilena adoptada por monjes tibetanos que regresa a su país para cumplir una misión espiritual que la llevará a cuestionar su pasado. La narrativa explora la conexión entre las culturas de Chile y Tíbet, abordando temas como la opresión, el sufrimiento y el significado de la muerte, a través del lente del budismo.



“La investigación para esta obra buscó generar lazos entre dos pueblos oprimidos: el Tíbet y Chile”, explica la directora Soledad Cruz. “Identificamos a Sebastián Acevedo como el punto inicial, utilizando la palabra ‘bonzo’ –que significa monje budista– para explorar las enseñanzas del budismo y vincularlas con su acto de inmolación. La obra se estructura en ocho fragmentos, que son un viaje de vuelta para una mujer chilena que, entendiendo que todo está unido y nada muere, busca alcanzar la iluminación para cortar los hilos que la atan a un pasado doloroso y sin memoria.”



El elenco está encabezado por la actriz Carol Henríquez, quien da vida a Magdalena en su viaje a través de los Andes y los Himalayas.





FUNCIONES GRATUITAS:

San Javier: 29 de agosto, 10:30 hrs. (Función Estudiantes). Lugar: Teatro Municipal de San Javier.



Talca: 4 de septiembre, 11:00 hrs. (Función Estudiantes) y 19:30 hrs. (Función Público General). Lugar: Centro de Extensión de la Universidad Católica del Maule.





