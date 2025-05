Política 28-05-2025

ACHM: nuevo directorio asume con compromiso por el fortalecimiento del municipalismo

En una ceremonia realizada en el ex Congreso Nacional y con la presencia de autoridades de todos los poderes del Estado, así como de más de 100 alcaldes y alcaldesas de todo el país, asumió el nuevo Directorio y Comité Ejecutivo de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), encabezado por su presidente, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri Bascuñán.

Durante su discurso de asunción, el presidente Alessandri entregó un potente mensaje de unidad, descentralización y renovación, en el que destacó la importancia del municipalismo como motor de transformación social. Somos el primer rostro del Estado y la puerta de entrada a la esperanza de millones de chilenos y chilenas. Esa confianza ciudadana no se hereda: se honra, expresó.

El nuevo presidente anunció los pilares del plan de trabajo que guiará su gestión, entre otros:

-Recuperar la vocería institucional del municipalismo, exigiendo que no se sigan legislando responsabilidades sin financiamiento. No aceptaremos que se siga legislando a espaldas de los municipios y, por ende, de la ciudadanía, afirmó.

-Reforzar la colaboración y el acompañamiento técnico a los municipios, con énfasis en capacitación, asesorías y proyectos que aborden los principales desafíos locales en materias de seguridad, salud, educación, infraestructura y combate al narcotráfico.

-Ejercer una presidencia transversal, abierta y sin exclusiones, asegurando que todos los municipios, independiente de su tamaño o color político, cuenten con el respaldo de la ACHM.