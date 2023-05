Política 21-05-2023

ACHM pide intervención de Ministerio de Transporte por colapso de licencias de conducir



Debido a las sucesivas prórrogas en las renovaciones de las licencias de conducir en los últimos tres años por la pandemia de Covid-19, los municipios a nivel nacional han tenido que enfrentar un aumento considerable en las atenciones anuales, superando el límite sus capacidades de atención al público.

Ante esta situación, la alcaldesa de Peñalolén y presidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Carolina Leitao, señaló que “los municipios están realizando distintos esfuerzos, ya que hay muchos que no tienen las mismas capacidades financieras ni administrativas para atender la gran demanda, como los de regiones o rurales. Por eso nosotros creemos que debe involucrarse el ministerio de Transporte”.

La edil manifestó que la cantidad de años que se ha postergado el trámite, ha significado incrementar la demanda de atención, la cual es imposible de absorber. “El sacar una licencia de conducir tiene un proceso que no es fácil, ya que la persona debe pasar por diferentes exámenes que miden sus capacidades, no es lo mismo que renovar el carnet de identidad”, explicó.

Finalmente, la alcaldesa Leitao señaló que la ACHM está trabajando con el parlamento para que la licencia se otorgue con vigencia de hasta seis años, contados a partir de la fecha de vencimiento consignada en la licencia que se renueva. Es decir, la licencia se entregará por el tiempo que complete el período de seis años desde la fecha de vencimiento.