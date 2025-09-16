Política 16-09-2025

ACHM se reúne con ministro Montes para abordar déficit habitacional y planificación urbana.



En dependencias del Ministerio de Vivienda y Urbanismo (MINVU), una delegación de alcaldes de distintas comunas del país, encabezados por el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, sostuvo una reunión con el ministro Carlos Montes para abordar los principales desafíos en materia habitacional, planificación territorial y mejoramiento urbano, entre otros temas.

Se expuso el déficit habitacional que afecta a distintas comunas, la urgencia de contar con planes reguladores que permitan un desarrollo ordenado, y la situación crítica de los loteos irregulares que impactan directamente en la planificación urbana y en la calidad de vida de los vecinos.

Los alcaldes también valoraron programas como Pequeñas Localidades y el Plan de Emergencia Habitacional, pero coincidieron en la necesidad de darles continuidad y ampliar su alcance. En esa línea, recalcaron que la burocracia y la falta de equipos técnicos en los municipios muchas veces frenan proyectos que podrían mejorar la infraestructura urbana y el acceso a viviendas sociales.

