viernes 05 de septiembre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 05-09-2025
    ACHM se reunió con Presidente Gabriel Boric para presentar propuesta de recuperación de IVA municipal
    Publicidad 12

    El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, sostuvo una reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la que se presentó la propuesta de recuperar el IVA Municipal, como mecanismo de financiamiento para la Ley de Seguridad Municipal.
    Tal como está planteada actualmente, dicha ley según la ACHM, no cuenta con las condiciones necesarias para una implementación real.
    "En la reunión que sostuvimos con el Presidente de la República, acordamos conformar una mesa de trabajo en los próximos días para analizar de forma integral la Ley de Seguridad Municipal, el Fondo Común Municipal y avanzar hacia una modernización del Estado.
    Es cierto que en estos días hemos encontrado algunas resistencias a nuestra propuesta de financiamiento al proyecto de ley de seguridad municipal con la devolución del IVA Municipal, pero los alcaldes que estamos en terreno, que administramos realidades, sabemos que con el presupuesto actual que contempla el proyecto de ley, simplemente no alcanza.

    Freddy Mora | Imprimir | 97

    Otras noticias

    Cámara: aprueban que parlamentarios que renuncien en el periodo a su partido cesen en sus cargos
    Cámara: aprueban que parlamentarios que renuncien en el periodo a su partido…
    Senadora Rincón (PD) valora fiscalización por alzas en tarifas eléctricas pero pide abordar causas de fondo
    Senadora Rincón (PD) valora fiscalización por alzas en tarifas eléctricas…
    Familiares de La Bruma y pescadores se reunieron con ministro del Interior en La Moneda
    Familiares de La Bruma y pescadores se reunieron con ministro del Interior…
    Celulares en colegios: amplio respaldo a legislar para que se prohíba y regule su uso
    Celulares en colegios: amplio respaldo a legislar para que se prohíba…
    Cámara despacha sin multas proyecto que sanciona a ciudadanos por no votar
    Cámara despacha sin multas proyecto que sanciona a ciudadanos por no votar
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para