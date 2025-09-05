Política 05-09-2025

ACHM se reunió con Presidente Gabriel Boric para presentar propuesta de recuperación de IVA municipal



El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, sostuvo una reunión con el Presidente de la República, Gabriel Boric, en la que se presentó la propuesta de recuperar el IVA Municipal, como mecanismo de financiamiento para la Ley de Seguridad Municipal.

Tal como está planteada actualmente, dicha ley según la ACHM, no cuenta con las condiciones necesarias para una implementación real.

"En la reunión que sostuvimos con el Presidente de la República, acordamos conformar una mesa de trabajo en los próximos días para analizar de forma integral la Ley de Seguridad Municipal, el Fondo Común Municipal y avanzar hacia una modernización del Estado.

Es cierto que en estos días hemos encontrado algunas resistencias a nuestra propuesta de financiamiento al proyecto de ley de seguridad municipal con la devolución del IVA Municipal, pero los alcaldes que estamos en terreno, que administramos realidades, sabemos que con el presupuesto actual que contempla el proyecto de ley, simplemente no alcanza.



