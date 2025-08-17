Política 17-08-2025

ACHM y Ministerio de Agricultura revisan proyectos de ley y prioridades para las comunas rurales

En el Ministerio de Agricultura se realizó una reunión encabezada por el ministro Esteban Valenzuela y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, junto a representantes de diversas instituciones y autoridades municipales de distintas comunas.

Durante el encuentro se revisaron proyectos legislativos relevantes como la Ley de Suelo, la Ley de Prevención de Incendios, que contempla mayores facultades y financiamiento para los municipios en la gestión de riesgos, y la regulación de parcelaciones para frenar loteos irregulares y exigir condiciones de acceso, servicios básicos y conservación ambiental.

También se abordaron problemáticas como escasez hídrica, necesidad de apoyo en forraje, la actualización de la Ley Cholito para zonas rurales y las propuestas orientadas a enfrentar el cambio climático y apoyar a jóvenes agricultores. También, se acordó mantener el trabajo coordinado entre autoridades y organismos competentes, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas y fortalecer el rol municipal.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, afirmó que “estas instancias son fundamentales para que las voces de las comunas rurales se escuchen y se traduzcan en leyes y políticas públicas que protejan a nuestras comunidades y fortalezcan el desarrollo local”.

