domingo 17 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Política 17-08-2025
    ACHM y Ministerio de Agricultura revisan proyectos de ley y prioridades para las comunas rurales
    Publicidad 12
    En el Ministerio de Agricultura se realizó una reunión encabezada por el ministro Esteban Valenzuela y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, junto a representantes de diversas instituciones y autoridades municipales de distintas comunas.
    Durante el encuentro se revisaron proyectos legislativos relevantes como la Ley de Suelo, la Ley de Prevención de Incendios, que contempla mayores facultades y financiamiento para los municipios en la gestión de riesgos, y la regulación de parcelaciones para frenar loteos irregulares y exigir condiciones de acceso, servicios básicos y conservación ambiental.
    También se abordaron problemáticas como escasez hídrica, necesidad de apoyo en forraje, la actualización de la Ley Cholito para zonas rurales y las propuestas orientadas a enfrentar el cambio climático y apoyar a jóvenes agricultores. También, se acordó mantener el trabajo coordinado entre autoridades y organismos competentes, con el objetivo de avanzar en soluciones concretas y fortalecer el rol municipal.
    El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri, afirmó que “estas instancias son fundamentales para que las voces de las comunas rurales se escuchen y se traduzcan en leyes y políticas públicas que protejan a nuestras comunidades y fortalezcan el desarrollo local”.
    Freddy Mora | Imprimir | 12

    Otras noticias

    INE: el ingreso laboral promedio mensual en la Región de Maule fue de 655.862 en 2024.
    INE: el ingreso laboral promedio mensual en la Región de Maule fue de…
    Senado: dan inicio a ciclo de conversatorios sobre los desafíos de la justicia frente a la nueva realidad delictual
    Senado: dan inicio a ciclo de conversatorios sobre los desafíos de la…
    Diputado Sepúlveda (PR): “fuertes alzas de luz impactan a la Región”
    Diputado Sepúlveda (PR): “fuertes alzas de luz impactan a la Región”
    Senado: Atención preferente a personas con discapacidad pasa a su último trámite
    Senado: Atención preferente a personas con discapacidad pasa a su último…
    Diputado Gustavo Benavente (UDI) destaca nueva ley que agiliza construcción de embalses agrícolas
    Diputado Gustavo Benavente (UDI) destaca nueva ley que agiliza construcción…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para