Editorial 14-02-2024

Acoger las orientaciones para evitar las emergencias

A pesar de las múltiples advertencias que han realizado las autoridades y entidades vinculadas a las emergencias, sigue produciéndose situaciones que derivan en hechos lamentables y que afectan no sólo a la vida humana, sino que también la vegetación y medio ambiente.

Lo sucedido en San Javier si bien fue un hecho fortuito, llama a la reflexión de las acciones que se ejecutan, más aún cuando las temperaturas y la humedad se complementan para convertirse en factores de alto riesgo que sólo terminan afectando a personas inocentes.

En múltiples ocasiones se ha dicho que es extremadamente alta la probabilidad de la ocurrencia de incendios producto de las temperaturas muy elevadas.

Detalles tan pequeños son suficientemente determinantes para que se transformen en una tragedia y hasta con consecuencias fatales.

Entonces. ¿Por qué no acoger todas las advertencias, y dejar de pensar que a mi no me va a pasar o, eso le ocurre a los otros a mi jamás?.

Es precisamente esa autosuficiencia o

ego el que termina por pasarnos la cuenta. De todos depende que hechos lamenta-

bles sigan ocurriendo.