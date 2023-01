Nacional 08-01-2023

Actividad del volcán Villarrica: Amplían preventivamente perímetro de seguridad a un kilómetro



Una mesa técnica realizada esta mañana con la presencia de representantes del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred), del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y del municipio de Pucón, determinó ampliar preventivamente el perímetro de seguridad del volcán Villarrica a un kilómetro alrededor del cráter de este.



La decisión se basó en el análisis instrumental comunicado por la Red Nacional de Vigilancia Volcánica (RNVV) y al reporte actualizado de la actividad volcánica del Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin). En los informes se muestra que, al momento no existe un peligro inminente de erupción del volcán, pero si se ha registrado un aumento de la actividad superficial alrededor del cráter lo que se ha traducido en la expulsión de material que ha caído cerca del fin del original perímetro de seguridad, de 500 metros. Esta medida significa que se restringe el acceso a dicha zona por parte de la ciudadanía. Al respecto, Álvaro Amigo, subdirector nacional de Geología (s) de Sernageomin, señaló que "durante la última quincena se ha mantenido la actividad interna del volcán Villarrica sin mayores variaciones en su energía y cantidad de eventos sísmicos. No obstante, sí se ha observado un leve aumento de la actividad superficial, han ocurrido explosiones a nivel de cráter, donde hemos podido medir el alcance a través de nuestras cámaras de vigilancia de las partículas incandescentes, sobre todo en hora de la noche, donde hemos medido alcances de hasta 480 metros desde el centro del cráter". El subdirector agregó que "se procede a un cambio a un kilómetro para asegurarnos de que estas proyecciones de partículas incandescentes y de bombas piroclásticas queden dentro de la zona de peligro que define Sernageomin como ente técnico".





La Araucanía será sede de Encuentro de Vinculación Social 2023: Reunirá a autoridades y representantes de comunidades indígenas

Ayer, en la comuna de Melipeuco, región de La Araucanía, se realizó la cuarta versión del Encuentro Nacional de Vinculación Social, #ENVIS2023, evento que congregó gran diversidad de autoridades, organizaciones de la sociedad civil, comunidades, gremios y representantes de instituciones. Alrededor de 1.500 personas, provenientes de más de cien comunas del país se reunieron. La elección de Melipeuco como sede de esta cuarta versión del ENVIS, tuvo como propósito visibilizar a la región de La Araucanía desde otra perspectiva, que permita dar cuenta de las oportunidades que existen en la Región con su riqueza cultural y en recursos naturales, motor de la actividad forestal, ganadera y agrícola.



El encuentro es organizado de manera conjunta por Balloon Latam, Corporación 3xi y la I. Municipalidad de Melipeuco, y cuenta con el apoyo de la Fundación MC y Fundación Olivo. "El ENVIS es un espacio de encuentro único. Se trata de miles de personas provenientes de distintos lugares del país, dispuestas a poner en común sus motivaciones, anhelos y miedos, para encontrar los puntos que nos unen, más que los que nos distancian, y aportar a reconstruir el tejido social de Chile", señaló Sebastián Salinas, Fundador y director ejecutivo de Balloon Latam. Luego de casi tres años desde el último ENVIS, en el que más de mil personas se reunieron en Vichuquén, en la región del Maule, será ahora La Araucanía la sede de un nuevo diálogo nacional e interregional, que permita abrir nuevas posibilidades para co-construir un Chile más participativo y diverso. Camilo Herrera, director ejecutivo de 3xi agregó que "queremos ser y hacer un testimonio de que, tanto en Chile como en la Araucanía, es posible un espacio de diálogo para entendernos de manera abierta, sin prejuicios. Anhelamos avanzar juntos hacia una cultura del encuentro, donde establezcamos confianzas y podamos expresarnos y escucharnos amablemente, incluso si no estamos de acuerdo".