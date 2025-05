Editorial 20-05-2025

Actividad física en colegios

Con 20 votos a favor y 2 abstenciones fueron aprobadas las primeras normas sometidas a votación del proyecto, en primer trámite, que estimula la actividad física y el deporte en los establecimientos educacionales.



En la pasada sesión ordinaria del Senado quedó pendiente una petición de votación separada, por lo que en la siguiente, se continuará con aquello. Cabe considerar que el texto ya fue estudiado por las comisiones de Salud, Educación y Hacienda.

La norma busca garantizar que los estudiantes de educación parvularia a media, realicen alguna práctica física (la que no se podrá conmutar a la clase de educación física) dentro de los establecimientos educacionales consistentes en ejercicios de alta o baja intensidad, de carácter formativo, lúdico, no profesional, integrativo y no discriminatorio, durante toda su jornada escolar.

Los establecimientos educacionales promoverán la práctica de actividades físicas, deportes o juegos, en tanto herramientas de aprendizaje orientadas al bienestar físico y mental de niños, niñas y adolescentes.

Para ello, deberán incluirlas, al menos, en sus respectivos planes de gestión de la convivencia educativa, a través del desarrollo de metodologías activas y participativas.