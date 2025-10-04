Opinión 04-10-2025

Actividades fuera del entorno laboral, el valor de acercarse a los colaboradores

Rodrigo Correa, fundador Valora People

La creación de un ambiente laboral positivo es un proceso continuo, que requiere el compromiso de todos los actores en una determinada pyme o empresa. Al fomentar el respeto, el liderazgo inclusivo e instancias que promuevan el bienestar, como actividades sociorecreativas, las empresas no sólo mejoran la satisfacción de sus colaboradores, sino que también potencian la productividad y el éxito organizacional.

Promover un ambiente de respeto y crear un entorno donde todos se sientan escuchados y valorados es fundamental. Esto, no sólo se logra al implementar políticas de respeto, tolerancia e inclusión, sino que también al incorporar otras iniciativas que vayan orientadas, entre otras, a conocer a los compañeros de trabajo, a las jefaturas, e instando al trabajo colaborativo y en equipo.

Es así como organizar actividades al aire libre, por ejemplo, que promuevan el bienestar físico y mental de los colaboradores puede mejorar significativamente el clima laboral. Esto incluye eventos deportivos, team building, salidas a terreno, los que tienen como finalidad promover la interacción positiva entre los colaboradores ayudando así a fortalecer las relaciones interpersonales y crear un sentido de comunidad, algo tan necesario en la sociedad actual en la que estamos inmersos.

Si consideramos que gran parte de nuestra vida la dedicamos al trabajo, se hace fundamental buscar espacios para que los trabajadores puedan “descansar” de las pantallas y del estrés diario que conlleva el día a día laboral.

El trabajo en equipo se necesita, hoy más que nunca. Equilibrar las expectativas de las empresas versus las distintas realidades de las personas logrará que las jornadas sean más productivas y, por lo mismo, colaboradores más felices y comprometidos.

