Política 26-08-2025

Acuerdan cronograma de audiencias del proyecto que permite pedir asistencia médica para morir



Votar en general el proyecto que establece el derecho a optar voluntariamente para recibir asistencia médica con el objeto de acelerar la muerte en caso de enfermedad terminal e incurable, la primera semana de septiembre, fue el acuerdo adoptado por los integrantes de la Comisión de Salud del Senado.

La instancia comenzó la ronda de audiencias el martes 19 de agosto, escuchando al decano de la Facultad de Derecho de la Universidad de los Andes, Alejandro Miranda. Las exposiciones continuarán el lunes 1, martes 2 y miércoles 3 de septiembre. Al final de la última sesión, se espera que se someta a votación la idea de legislar.

Cabe recordar que la propuesta que cursa su segundo trámite y tiene suma urgencia, fue presentada en diciembre por la ministra de Salud, Ximena Aguilera, y en junio pasado, la autoridad detalló las indicaciones presentadas al texto ya aprobado en la Cámara Baja.

La norma establece que solamente aquel que ha sido diagnosticado de un problema de salud grave e irremediable, tiene derecho a decidir y solicitar, de acuerdo con los requisitos y formas establecidas en la ley, asistencia médica para morir.

