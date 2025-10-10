Nacional 10-10-2025

Acusan que negligencia de SernamEG facilitó libertad a agresor de Nabila Rifo

Luego del rechazo transversal que ha surgido ante el otorgamiento de libertad condicional a Mauricio Ortega, quien cumplía una condena de 18 años de cárcel por dejar ciega a su expareja Nabila Rifo en Coyhaique en 2016, el Gobierno anunció que apelaría a esta resolución. Sin embargo, recientemente se conoció de una supuesta negligencia por parte del Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género (SernamEG), dependiente de la cartera que dirige la ministra Antonia Orellana.

De acuerdo con una investigación de Biobío, al momento de tramitarse el beneficio para el autor de este crimen, la víctima carecía de defensa institucional por parte de los organismos del Estado.



El problema surgió porque este año SernamEG destituyó de su cargo a Beatriz Ramírez Díaz, la abogada que representó a Nabila Rifo durante todo el proceso judicial, a quien se había sometido a sumario en 2019, momento en el que se bloqueó su correo institucional, que figuraba como el que debía recibir las notificaciones judiciales por este caso. Y no se reasignó la causa a otra profesional.



Esto impidió que SernamEG recibiera tales anuncios, pese a que figuran como enviados por parte de la Corte de Apelaciones de Coyhaique este año: el primero fue el 19 de marzo tras la primera solicitud de libertad por parte de Ortega; el segundo avisó tiempo después de que dicha petición había sido rechazada; y el último se mandó el 24 de septiembre, cuando volvió a pedir la excarcelación.

