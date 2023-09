Social 28-09-2023

Ad portas a la PAES: Conoce las fechas claves de la admisión 2024 a la educación superior

Cada vez queda menos tiempo para que miles de estudiantes de cuarto medio y egresados, realicen la Prueba de Acceso a la Educación Superior (PAES), evaluación de vital importancia para el proceso de admisión 2024.

En base a esto, el director del proyecto de admisión de la UCM, Jorge Acevedo, comentó que: “Es sumamente importante que los jóvenes estén al tanto de las fechas que se vienen para el nuevo proceso de admisión, es por eso que invitamos a los estudiantes a prepararse para la PAES con las actividades que la UCM estará realizando para toda la comunidad estudiantil”, expresó el director.

FECHAS CLAVES 2023

23 de noviembre: Publicación oficial servicios y beneficios universitarios.

27 de noviembre:

• Reconocimiento de salas en Chile continental de 12 pm a 13 hrs, y en Rapa Nui de 11 a 12 hrs. Sólo para personas en situación de discapacidad (PeSD) y/o con necesidades educativas especiales (NEE) a quienes se les otorguen ajustes para la rendición de las pruebas.

• 15 horas: Rendición PAES Competencia matemática M2 – Rapa Nui 14:00 hrs.

28 de noviembre:

• 09:00 am - Rendición PAES Competencia Lectora. 08:00 am Rapa Nui.

• 15:00 pm - Rendición PAES electiva de Ciencias. 14:00 pm Rapa Nui.

29 de noviembre:

• 09:00 am - Rendición PAES Competencia Matemática M1. Rapa Nui 08:00 am.

• 15:00 pm - Rendición PAES electiva Historia y Cs. Sociales – Rapa Nui 14:00 pm.



04 de diciembre: Abertura del simulador asistente de postulación.

29 de diciembre: Cierre del simulador asistente de postulación.