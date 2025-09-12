Opinión 12-09-2025

ADELHEID KLUGKIST NIESE DE ROSENKRANZ Fundadora de la Cruz Roja, Filial Linares

(Manuel Quevedo Méndez)



Nació en Valparaíso el 24 julio 1863, hija del matrimonio formado por d. Friedrich Heinrich Eberhard Klustgkist Caspar y doña Louise Sophie Caroline Niese, antecedida por sus hermanas Sophie, Wilhelmine y Henriette.

Era joven, hermosa y la vida le sonreía. Visitando a un familiar enfermo, en el Sanatorio Alemán (Valparaíso), se cruza en los pasillos con un apuesto joven que llamó su atención. Comentando lo sucedido con el enfermo, ingresa una de las religiosas enfermeras, señalándole que una persona deseaba conocerla. Extrañada salió, y la enfermera religiosa los presentó. Se encontró con Wilhelm Heinrich Rosenkranz, apuesto joven alemán que había despertado su interés. Él había sentido lo mismo por ella. Amor a primera vista. El 16 abril 1885, contraen matrimonio en Valparaíso, ante el Oficial Civil y después, ante el Pastor de la Iglesia Evangélica Alemana.

Se trasladan a Linares donde su esposo, ingeniero contratado para la construcción de los ferrocarriles, había instalado una cervecería. Del matrimonio nacieron Rosa Anna Clara, 8 de mayo 1886, en Valparaíso; Guillermo Conrado el 2 de octubre 1887 y Carlos Federico Miguel el 30 de mayo 1889, los dos últimos en Linares. Después del nacimiento del tercero de sus hijos, le informan que su padre, Friedrich Klusgtkist, falleció en Valparaíso, el 17 de octubre, de una afección cardíaca.

Viaja a Valparaíso para acompañar a su madre y hermanas. Regresa a Linares, junto a su marido. Los negocios prosperaban y el porvenir era venturoso. Su esposo había mandado muestras de sus productos a la Exposición Internacional de París, cuyo producto -Cerveza Rosenkranz, de Linares-, obtuvo medalla de oro, el 29 de septiembre de 1889. Su esposo viajó a Alemania, atendió asuntos familiares, adquirió maquinaria para la industria cervecera, las envió por vapor a Chile y embarcó el 28 de junio 1890, en Amberes, de regreso a Chile.

En su vida, había una faceta poco conocida, su solidaridad hacia los pobres y desamparados. Humildes hombres y mujeres del pueblo, a quienes acogía con bondad y nunca dejó de ayudarles, o dar una palabra de cariño. Su alma lacerada había plasmado el dolor en caridad y ello no pasaba desapercibido para el pueblo.

El 26 de diciembre de 1921, asiste a una invitación del Intendente de la provincia, d. Víctor Acuña, autoridades y personas más representativas de Linares para reunirse en la Intendencia, y ver modo de fundar en la ciudad una filial de la Cruz Roja Chilena. Se eligió un directorio provisorio, encabezado por el alcalde; vicepresidentes el Comandante del Grupo de Artillería Nº3 “Aldunate” y la Sra. Adelaida.

Reunidos el 29 de diciembre, se acordó citar a Junta General de Socios (2 de enero de 1922), en el Teatro Victoria, concurriendo gran cantidad de gente, acordándose constituir la filial Linares de la Cruz Roja Chilena. Se nombra presidente Honorario al Intendente d. Víctor Acuña y presidente a la Sra. Adelaida, cargo que ejercería sin interrupción hasta el 28 de enero 1935, entregando su mandato, una entidad consolidada y prestigiada, con sede propia y medios necesarios para su funcionamiento.

Entre otros, colaboradores inmediatos fueron Manuel Gatti, Carmela Villarroel, Adriana del Solar, Luis Gana y los doctores Víctor Lucio Illanes y José de la Fuente. Careciendo de todo y con necesidades apremiantes, personalmente tocó muchas puertas. Algunas, generosas se abrieron; otras, cortésmente se cerraron. Incansable, en el coche de Dominguita Cuellar, visitó campos aledaños llamando a la generosidad ciudadana. En no pocas oportunidades retornó con las manos vacías, pero sin emitir una crítica o proferir una palabra de desaliento.

Estimó necesario viajar a Santiago acompañada por tía Hilda, donde fue recibida en el Palacio de La Moneda por el Presidente Arturo Alessandri Palma, quien la escuchó con atención y le brindó la ayuda que requería, lo que la hizo retornar a Linares con fe y optimismo en la labor que voluntariamente se había impuesto.

Lentamente la Cruz Roja de Linares fue tomando forma y sus habitantes se sintieron comprometidos con la institución, creándose brigadas juveniles en los establecimientos escolares femeninos de la provincia.

A medida que la Cruz Roja crecía, también en el corazón de los linarenses, aumentaba el cariño que sentían por esta gran benefactora. (Bibliografía: Sergio Barriga Kreft, bisnieto de Adelaida de Rosenkranz, textos y foto)




























