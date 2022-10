Opinión 19-10-2022

Adiós Sargento Retamal

(Ofelia Gana)



Casi no tengo palabras

Pero debo despedirte

Has emprendido el vuelo

Ya tu vida rendiste

Vas donde te esperan

Para con honor recibirte

Donde no hay ya dolor

Donde la bajeza no existe.

El verdor de tu uniforme

Te acompaña en tu viaje

Y el pabellon tricolor

Sera tu postrer equipaje.

Que nadie diga nada

Que el dolor es inmenso

Que solo una trompeta

Toque en el silencio

Porque no solo se ha perdido

Otra vida en el servicio

Sino que hemos perdido

Todo respeto y juicio

Pero ya estas en los brazos

De el Justo...del Divino

Que es el gran amigo

Que acompaña los caminos.

Que con luceros te condecore

Y te premie al fin con estrellas

Que tu muerte no sea en vano

Y deje un legado y huella.

Que seas feliz en nueva vida

En la paz del Señor

E intercedas ante El por Chile

Para que nos regale su Perdón...