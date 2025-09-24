Opinión 24-09-2025

Admisión Escolar



Después de una intensa tramitación, la Comisión de Educación del Senado terminó la revisión de las más de 40 indicaciones presentadas al proyecto que modifica la ley sobre subvención del Estado a establecimientos educacionales, en cuanto al proceso de admisión escolar. Con esto, la iniciativa quedó en condiciones de ser analizada y votada en particular por la Sala de la Cámara Alta.

Así lo informó el senador Gustavo Sanhueza, presidente de la instancia quien agradeció el trabajo realizado entre el Ejecutivo, asesores, senadores y senadoras respecto a este tema "en lo que tuvimos acuerdo avanzamos y en lo que no, se verá en el trámite siguiente. Esperamos que el proyecto tenga una buena tramitación en la Sala y veremos cómo sigue su discusión en la Cámara Baja", dijo.



En tanto, la senadora Yasna Provoste, integrante de la citada instancia legislativa, también relevó que la comisión haya concluido el estudio en particular del proyecto.

Las modificaciones al sistema permiten entregar facultades a las y los directores de establecimientos para poder establecer situaciones excepcionales.







Del mismo modo permite que los colegios que son de alta exigencia o de especialización temprana puedan hacer procesos de selección, pero se ratifica en que en ningún caso, ningún establecimiento como norma general va a poder establecer requisitos de condiciones socioeconómicas, condiciones de vínculo, de matrimonio, o de familia y por lo tanto se resguarda que solo aquellos establecimientos que son de alta exigencia académica puedan realizar procesos de selección.









