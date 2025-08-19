Social 19-08-2025

Adolescente linarense sigue luchando por su vida y ruega por ayuda



- Sofía Martínez Parra (16 años) cumplió 6 meses internada en el Hospital de Linares a la espera de recuperarse de sus complejas patologías (17) e intensos dolores.





Seis meses lleva internada, hoy en el Hospital de Linares, la adolescente de 16 años Sofía Martínez Parra, quien padece de 17 patologías que hasta ahora los médicos no han podido resolver por lo compleja de la situación de la menor.



Desde su infancia, Sofía ha presentado serios problemas de salud de distinta índole que en muchas ocasiones los servicios de salud no han logrado solucionar por completo o, simplemente, no han conseguido identificar las causas reales de sus dolencias.



Los diagnósticos actuales son: Pancreatitis aguda leve (resuelta), observación de hepatopatía por nutrición parenteral, síndrome de Wilkie, síndrome Nutcracker, hepatomegalia, esplenomegalia, síndrome de Mallory-Weiss (resuelto), anemia moderada ferropénica, intolerancia oral, alergia alimentaria en estudio, enfermedad celíaca, asma bronquial, trastorno adaptativo, gastroparesia, íleo paralítico y disfagia.







Hace años que la familia y grupos médicos luchan incansablemente para que la joven mejore y no sufra por sus constantes dolores. Sin embargo, hasta ahora no se ha encontrado una real solución a sus males.







La familia de Sofía está compuesta por su madre Verónica Parra, su padre Ricardo Martínez y dos hijas más: Maryel (22 años) con diagnóstico de síndrome de Ehlers-Danlos vascular, y Valentina (18) con diagnóstico de Trastorno del Espectro Autista. Actualmente viven en la comuna de Longaví.







Esta situación ha tenido un alto costo familiar, ya que la madre no puede dejar sola a su hija internada en el Hospital de Linares, por lo que se ha visto obligada a mantenerse con licencia médica prolongada. Por su parte, el padre permanece en casa cuidando a su hija con TEA y apoyándola en lo posible. Esta dinámica ha generado un desgaste físico, emocional y económico gigantesco a toda la familia.







La paciente Sofía Martínez Parra hasta antes de caer hospitalizada en marzo pasado estudiaba enseñanza media en el Liceo Abate Molina de Longaví con un promedio 6,8. En los recintos médicos que ha estado: Hospital de Linares, Hospital Regional de Talca y Clínica Dávila, ha sido atendida por Fonasa. Los padres y la familia no cuentan con los medios económicos para buscar más ayuda en medios especializados o fuera del país, donde podría estar el alivio para la adolescente.







Sofía requiere con urgencia de una intervención quirúrgica. Según información disponible, en Chile existen profesionales con experiencia, pero no lo suficiente en este tipo de casos. La familia buscó información con el apoyo de profesionales, encontrando un médico con experiencia en España, el Dr. Pablo Priego Jiménez, cirujano de referencia en el área, quien trabaja en Cirugía Laparoscópica en Madrid y en los hospitales Viamed Virgen de la Paloma y Viamed Santa Elena de la capital hispana.







“Nuestro objetivo como mamá y familia es garantizar a Sofía una atención digna, integral y de calidad, con acceso a la mejor tecnología y a un equipo médico altamente especializado que pueda darle una verdadera oportunidad de recuperación y calidad de vida. Confiamos que se puedan activar las gestiones necesarias para su derivación a un centro de mayor complejidad, ya sea en el país o fuera de él, y que se utilicen todas las medidas legislativas, administrativas o judiciales disponibles para garantizar su derecho a la salud, tal como lo establece la Ley 21.430”, puntualizó su madre.







“Sofía -agregó- por ley tiene derecho a la salud y a la vida. Ella es una niña que merece una oportunidad y esperanza. Por ello, solicito al Ministerio de Salud, Ministerio de Desarrollo Social, Gobierno de Chile y medios de comunicación que nos ayuden a encontrar una solución concreta y rápida. Cada día que pasa la situación de Sofía se vuelve más crítica y el tiempo es un factor determinante”, concluyó.

