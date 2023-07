Opinión 12-07-2023

Adopción de mascotas en emergencias



Viviana Estadella

Médico Veterinaria de Royal Canin







Las inundaciones que tuvieron lugar en diversos puntos de nuestro país hace pocos días, no solo dejaron a miles de personas damnificadas, sino que lo mismo sucede con un gran número de animales de diverso tipo. A raíz de esto, han surgido numerosas campañas que buscan encontrar un hogar que entregue amor a estas mascotas.



Pero es necesario tener en cuenta que, más allá de buenas intenciones y las ganas de querer ayudar a uno o más de estos animales, se debe cumplir con ciertas condiciones que permitan crear un hogar adecuado para ellos.



Sea gato o perro, lo primero que debemos hacer al adoptar, es llevarlos a un control veterinario. En ambos casos es de gran ayuda verlos varias veces antes de adoptar, para que se acostumbren a nosotros y nos conozcan.



En lo que concierne a los felinos, la decisión comienza por si se va a adoptar un gatito o un adulto. Los primeros son más dependientes y no se les puede dejar solos mucho tiempo, durante sus primeros meses.



En ambas situaciones la información es clave para tener la mayor claridad sobre su conducta y rutinas. Es una buena idea mantenerlo en una habitación tranquila En caso de que haya más mascotas en la casa, hay que presentarlos gradualmente y que se acostumbren entre ellos. También es recomendable mantener al gato dentro de la casa durante los primeros meses, para minimizar la posibilidad de enfermarse, y estar seguros de su estatus sanitario.



En el caso de los perros, es importante partir con el conocimiento que es difícil predecir el tamaño adulto de cachorros mestizos y que, a veces, todo nuevo proceso necesita tiempo de acostumbramiento, ya que en ocasiones las mascotas rescatadas pueden tener algunos comportamientos inesperados.



Al momento de conocer su nuevo hogar, hay que permitirle explorar el territorio y su familia de manera gradual. Si hay niños u otras mascotas, ambas deben ser presentadas de a poco y siempre bajo supervisión. Un perro necesita un conjunto claro de reglas para mantenerse libre de estrés. En cuanto a comportamiento, se recomienda pasearlo con correa y salir con todo lo necesario para un adecuado paseo, (bolsas para recoger sus necesidades, premios y juguetes).



No olvidemos que una mascota es un compromiso de largo aliento, donde entregamos amor y cuidados a un ser vivo, y debemos dedicarles tiempo. Además, es necesario enfatizar que la tenencia responsable de mascotas se encuentra regulada por una Ley y es deber de todos cumplirla y hacerla cumplir.