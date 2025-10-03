viernes 03 de octubre del 2025
    • Hoy
    Nacional 03-10-2025
    Adulta mayor perdió $200 millones tras ser víctima del "cuento del tío"
    Una adulta mayor fue estafada con más de $200 millones al ser víctima de una estafa telefónica, conocida popularmente como "el cuento del tío", en la que delincuentes se hicieron pasar por su hijo residente en el extranjero.
    La Brigada Investigadora de Delitos Económicos (Bridec) explicó que la detenida se hacía pasar como una intermediaria entre la mujer de 85 años y su supuesto hijo, convenciéndola de que el dinero sería enviado al extranjero por medio de un ejecutivo bancario.
    Sin embargo, todo se destapó cuando el propio hijo de la afectada negó haberle solicitado dinero. Fue entonces que la Policía de Investigaciones (PDI) montó un operativo que permitió detener en flagrancia a una mujer en pleno centro de Concepción, cuando intentaba robar otros 300 millones de pesos a la anciana.
    El comisario Mario Pino explicó que la estafa total ascendió a 213 millones de pesos entre dinero en efectivo y joyas que la adulta mayor entregó en dos oportunidades.
    La delincuente quedó a disposición del Ministerio Público y será formalizada en el Tribunal de Garantía de Concepción. La PDI investiga si tendría participación en otros casos similares y la eventual existencia de cómplices.

    Superintendencia de Casinos: Esperamos la ley para regular sitios de apuestas
    Tecnología de impresión 3D desarrolla muros con biocemento reutilizando desechos mineros
    Denuncias por discriminación a alumnos TEA aumentaron 149% entre 2022 y 2024
    Buenos tratos
    HISTORIAS DE VIDA DE FAMOSOS, PERO AÚN NO TAN FAMOSOS
