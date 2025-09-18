Social 18-09-2025

Adultos mayores: alimentación saludable en fiestas patrias

Con la llegada de las celebraciones del 18 de septiembre, miles de familias chilenas se preparan para compartir alrededor de la mesa en fondas, ramadas o reuniones en casa. Las empanadas, el asado, las sopaipillas y los anticuchos forman parte de la tradición gastronómica de estas fechas, los cuales suelen ser alimentos con alto contenido de grasas, azúcares y sal, lo que puede transformarse en un riesgo para la salud de los adultos mayores.



La nutricionista Antonia Cardemil explica que es fundamental mantener un equilibrio en este grupo: “No se trata de prohibir, sino de moderar y adaptar las preparaciones. Los adultos mayores pueden disfrutar de las comidas típicas, siempre que se respeten las porciones y se busquen alternativas más saludables”.



Uno de los puntos más relevantes es la elección de las carnes. El asado, plato principal en mucha residencia de adultos mayores, puede transformarse en una opción más sana si se prefieren cortes magros como pollo, pavo o vacuno sin grasa visible. Además, es recomendable cocinarlos a la plancha o al horno, evitando el exceso de aceites y las frituras. “Pequeños cambios hacen una gran diferencia. Una empanada al horno acompañada de ensalada aporta mucho menos sodio y grasas saturadas que una frita, y sigue siendo una alternativa sabrosa y tradicional”, enfatiza Antonia Cardemil. La especialista también destaca la importancia de acompañar las comidas con verduras frescas de todos los colores, como ensaladas de tomate, porotos verdes o repollo, que aportan fibra, vitaminas y minerales necesarios para mantener una buena digestión.



Importante también es que los adultos mayores se mantengan hidratados, por tanto el consumo de alcohol también merece especial atención. Aunque un brindis forma parte de la tradición, es importante que los adultos mayores lo hagan con moderación, considerando además las posibles interacciones con medicamentos. “Un vaso de vino o de chicha puede ser parte de la celebración, pero siempre dentro de un marco de control y nunca en exceso. La moderación es clave para evitar complicaciones”, recomienda Cardemil.



Finalmente, el llamado es a disfrutar las Fiestas Patrias con responsabilidad, priorizando la salud y el bienestar. Reducir el exceso de sal y optar por preparaciones al horno o a la parrilla son medidas simples que marcan una gran diferencia. “El equilibrio es la clave. Con pequeños ajustes se puede disfrutar plenamente de la celebración sin poner en riesgo la salud”, concluye la nutricionista.









