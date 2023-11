Opinión 11-11-2023

Aeropuerto Región del Maule: ¿otro “Mar de Evo”?

Ricardo Álvarez Vega

Contador Auditor y

Director Ejecutivo Emproex



La creación de un aeropuerto en la Región del Maule de Chile representa un hito histórico que no solo cambiaría la dinámica de la conectividad regional, sino que también tendría el potencial de impulsar el desarrollo de la zona en términos de turismo, empleo y la reducción de la pobreza, al menos la llamada pobreza no multidimensional que es la que se basa en el ingreso.

Entonces, ¿por qué no existe un aeropuerto en la Región del Maule?

Soy un convencido, un devoto, de la creencia que en las grandes frustraciones de la población lo casual no existe y que siempre tienen una causalidad, a veces tan oscura que los que la conocen no son capaces de develarla.

Exactamente eso es lo que me ocurre ahora en relación al aeropuerto de la Región del Maule, el eterno proyecto postergado cuyos resurgimientos se extienden elásticamente en la línea del tiempo y que, sin duda, apuntan a cautivar al electorado y de ahí que yo le llame “Mar de Evo”, en alusión y jamás homenaje, al siniestro Evo Morales, que cada vez que requería popularidad en Bolivia usaba el Joker reivindicatorio del mar “usurpado” por Chile.

No obstante, esta opinión mía no puede ser, ni tampoco pretende serlo, razón o causa de “pudor” para que algún político retome en términos técnicos serios este trabajo y haga suya la lucha por dotar a la Región del Maule de un aeropuerto o aeródromo (en Chile sólo existen siete aeropuertos), con capacidad de operar en principio vuelos comerciales de ruta nacional.

Efectivamente, entiendan que esto es cien por ciento político, pues las razones técnicas y por sobre todo las económicas ya están claramente definidas y veamos sólo algunas de ellas.

 TURISMO: El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de muchas regiones en todo el mundo (España es el mejor ejemplo), y el Maule no es una excepción. La belleza natural de la región, con sus extensos viñedos, playas pintorescas y la cercanía a la cordillera de los Andes, la convierte en un destino atractivo para los turistas nacionales e internacionales. Sin embargo, la falta de una infraestructura aérea ha limitado el acceso a la región. La creación de un aeropuerto en el Maule abriría las puertas a un flujo constante de turistas que anteriormente han evitado la región debido a las limitaciones de distancia y calidad de transporte. Con más turistas llegando en vuelos directos, los ingresos de la industria turística aumentarían significativamente, generando empleos y oportunidades para los locales. Además, esto incentivaría la inversión en la construcción de hoteles, restaurantes y otros servicios relacionados con el turismo, lo que tendría un efecto multiplicador en la economía local.



 EMPLEO: Uno de los aspectos más destacados de la creación de un aeropuerto en el Maule es su impacto en el empleo. La construcción y operación del aeropuerto requeriría la contratación de personal en una variedad de roles, desde el personal de seguridad hasta el personal de atención al cliente y técnicos de mantenimiento. Esta creación de empleo directo no solo impulsaría la economía local, sino que también proporcionaría a los habitantes de la región la oportunidad de obtener empleo sin tener que desplazarse a otras ciudades. Además, el aumento del turismo generaría demanda de mano de obra en sectores relacionados, como la vitivinicultura y la artesanía, lo que se traduciría en más oportunidades de empleo para la comunidad local.



 POBREZA: La reducción de la pobreza es un desafío constante en las regiones de Chile, y el Maule no es una excepción. La falta de oportunidades de empleo de calidad y la escasa inversión en infraestructura han limitado el progreso en la lucha contra la pobreza. La creación de un aeropuerto en el Maule podría ser un paso crucial hacia la mejora de las condiciones de vida de los residentes. El aumento del empleo, la inversión en el turismo y el crecimiento económico en general, podrían contribuir significativamente a la reducción de la pobreza en la región. Los beneficios no se limitan solo a los que obtienen empleo directo en el aeropuerto, sino que se extienden a la cadena de valor que se forma alrededor de la industria turística. Esto puede incluir desde pequeños agricultores que suministran productos frescos a los restaurantes locales hasta artesanos que venden sus productos a los turistas.

Existe otra gran razón, en este caso de SEGURIDAD que el anteproyecto del ex Intendente Pablo Milad ya nos mostró en el año 2019. Entre los aeropuertos de la Región Metropolitana y la Región del Biobío hay un espacio aéreo de 430 kilómetros lineales sin que exista opción de aterrizaje para las aeronaves. El promedio de distancia inter aeroportuaria en Chile es de 276 kilómetros y eso, que está dentro de los patrones internacionales, debiera ubicar el aeropuerto de la Región del Maule dentro del territorio de la Provincia de Linares y no entre Curicó y Talca como ha sido hasta ahora la sugerencia política.

En conclusión, la creación de un aeropuerto en la Región del Maule es un hito importante que augura un futuro prometedor para la zona. Impulsaría el turismo, generaría empleo y contribuiría a la reducción de la pobreza. Además, fomentaría la inversión en infraestructura y servicios, lo que a su vez beneficiaría a la comunidad local y atraería a inversores nacionales e internacionales interesados en el crecimiento de la región. Si se gestiona adecuadamente, este aeropuerto puede convertirse en un símbolo de desarrollo regional, mostrando cómo la inversión en infraestructura puede transformar una región y mejorar la calidad de vida de sus habitantes. El Maule merece alinearse con el camino hacia el progreso, y el aeropuerto es un paso crucial en esa dirección.