Nacional 18-03-2023

AFPs responden a ministra Jara tras reunión y aseguran: "Su proyecto no es sostenible"

La nueva presidenta de la Asociación de AFPs, Paulina Yazigi, se refirió a las declaraciones de la ministra del Trabajo, Jeannette Jara, y sostuvo que el proyecto del Gobierno en materia previsional "no es sostenible".



Esto, luego de que ambas sostuvieran una reunión de carácter protocolar a propósito del reciente nombramiento de Yazigi, quien asumió como titular del gremio de las administradoras el 1 de marzo, en reemplazo de Alejandra Cox. Tras la cita, en la que se abordaron temas como la reforma previsional del Ejecutivo, la secretaria de Estado expresó que "como Gobierno, hemos manifestado y reiterado nuestra intención de que la industria de AFP se termine para dar paso a un sistema en el cual haya un servicio público en las actividades de soporte y diversos inversores, tanto público como privados, donde las personas puedan ejercer su derecho a elegir". En respuesta, Yazigi indicó a través de una declaración que "un cambio tan radical", como el que fue presentado por el Ejecutivo, "que le entrega al Estado el poder total de la recaudación, atención y administración de las cotizaciones actuales y futuras; plantea riesgos que hoy no se están considerando". En esa línea, agregó que "esto no se trata de defender a las administradoras como señaló la ministra, sino en cómo mejorar las pensiones de manera sostenible, sin hipotecar el futuro de los trabajadores". Por lo mismo, continúo diciendo que "el Gobierno sabe, porque así lo han señalado los expertos, que su proyecto no es sostenible y tampoco mantiene los principios que más valoran las personas". Respecto a este último punto, la líder de las administradoras, a su profundizó: "La propiedad de sus ahorros, la herencia y lo más importante, tener la posibilidad real de elegir quien nos administra los ahorros para la pensión". "Creemos profundamente que nuestro país avanza si logramos colaboración público-privada, y por eso sostuvimos la reunión de esta mañana", completó.