Crónica 28-03-2025

AFUSAM Linares emplaza a los concejales de la comuna por no asistir nuevamente a Comisión de Salud



El miércoles estaban citados todos los concejales a las 9:30 horas, donde también participó la Seremi de Salud y Servicio de Salud del Maule. Sin embargo, ésta no se pudo llevar a cabo por falta de quórum. Sólo asistieron los Concejales Fuentes y Alfaro.

En la oportunidad se iba a tratar el tema de la disminución de horas de profesionales y administrativos, a partir de la próxima semana.

“Esto no es primera vez, dado que en la comisión anterior de 4 de febrero, tampoco se pudo llevar a cabo la comisión por el mismo motivo. El gremio declara estar frustrado por la irresponsabilidad de las autoridades quienes no asisten a estas importantes instancias”, manifestaron los dirigentes de AFUSAM Linares.