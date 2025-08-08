viernes 08 de agosto del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
    • Hoy
    Crónica 08-08-2025
    AFUSAM Linares presenta querella contra ex tesorera del gremio
    Ayer, la presidenta de Afusam Linares, Mariluz Chaparro, dio a conocer que presentaron una querella contra la ex tesorera del gremio por un millonario monto que habría sacado desde las cuentas de la entidad.
    “Esta persona ejerció las funciones de tesorera hasta el año 2023. Este directorio, al darse cuenta de esta situación, puso una denuncia en fiscalía y también una querella criminal”.
    “Estamos dispuestos a entregar todos los antecedentes para que esta investigación se lleve a cabo y se determine la correspondiente responsabilidad. A todos nuestros socios les damos la tranquilidad que realizaremos todas las acciones pertinentes para recuperar este patrimonio que es de todos los socios de AFUSAM Linares”, subrayó la dirigenta.
    Freddy Mora | Imprimir | 61

