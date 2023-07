Editorial 26-07-2023

Agenda de seguridad

Su disposición para contar con una mejor ley antiterrorista que permita modernizar y tipificar adecuadamente y sin complejos los delitos de carácter terrorista expresó el presidente del Senado, Juan Antonio Coloma.

Señaló, asimismo, que la que hoy existe permite que los involucrados puedan ser juzgados y sancionados pero se concuerda en que se debe modernizar, porque el terrorismo no tiene color partidista.

De los 31 proyectos priorizados en el fast track legislativo de la agenda de seguridad, 6 ya son ley de la República, mientras que otros 10 que se encuentran en la Cámara Baja serían despachados en los próximos días y eso es un avance y se ha pedido la mayor celebridad porque este es uno de los temas que más agobian a la ciudadanía.







Respecto a las complejidades en la tramitación de los proyectos relativos al contrabando de dinero y el de reincidencia, se espera poder resolver el de contrabando esta semana y sé que el de reincidencia requerirá un par de sesiones adicionales.







Lo importante es que si bien no todos los temas son fáciles hay que resolverlos y someterlos a votación pues, la complejidad, no puede significar inacción.