Crónica 08-08-2025

Agosto: Inicio de la Cotización del 1% Adicional para Empleadores



Siguiendo su avance, la Reforma de Pensiones, inicia ahora la recaudación adicional del 1%, de este modo y a partir de agosto, todos los empleadores deberán contemplar esa recaudación adicional en las remuneraciones imponibles de sus equipos de trabajo, cuyo pago se puede realizar hasta el 13 de septiembre, utilizando la plataforma electrónica Previred.



De esta forma lo hicieron notar, la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal junto con el Director Regional (s) del IPS Maule, Luis Martínez Villa, quienes recordaron que en el marco de la implementación de la Ley 21.735, sobre Reforma de Pensiones, se considera un incremento gradual de cotizaciones entre los años 2025 y 2033.



“Es muy importante resaltar que este aumento en la cotización previsional no afecta las remuneraciones de los y las trabajadoras y que de este primer porcentaje que se incrementa, un 0,1% se incorporará directamente a las cuentas individuales de AFP, para aumentar su ahorro previsional. El 0,9% restante, se integrará al nuevo Seguro Social, el que permitirá financiar la Compensación por Expectativa de Vida para las mujeres. Esto ayudará a corregir la brecha previsional derivada de su mayor longevidad, lo que en la práctica, se traducirá en pensiones más equitativas”, explicó la Seremi.







