Crónica 12-07-2023

Agremia de Linares manifiesta preocupación sobre derechos de la propiedad de calle Maipú



A través de un comunicado de prensa, Agremia A.G- de Linares, informa a la opinión pública un problema que afecta desde hace ya bastante tiempo a nuestra Asociación Gremial AGREMIA A.G.

“Históricamente la propiedad de la “Casa de los Gremios”, ubicada en Maipú 240, es compartida por la Cámara de Comercio de Linares 50%, la Federación de Asociaciones de Agricultores de la Provincia de Linares 41% y AGREMIA A.G. 9%, lo que había sido siempre reconocido y respetado por las tres Instituciones.

El año pasado mientras realizábamos el proceso de selección del nuevo arrendatario de la propiedad de Maipú 240,el 10 de agosto recibimos un correo de la “Cámara de Comercio, Turismo e Industria de Linares” donde se desconocían nuestros derechos sobre la propiedad de Maipú 240, lo que fue avalado por la Federación de Agricultores, dejándonos totalmente excluidos del proceso de arriendo y de la recepción de ingresos producto de las rentas generadas por este.

No es primera vez que AGREMIA A.G. es afectada por decisiones unilaterales de la Cámara, ya que cuando en abril del año 2016 la Cámara le arrendó la propiedad de Maipú 240 a la empresa “Estacionamientos Urriola & Castillo Limitada”, donde la representante legal era la esposa del protesorero con un canon de arriendo fijado fue de $500.000 mensuales, muy por debajo del valor de mercado, lo que le causó un perjuicio económico a nuestra asociación Agremia A.G. Además, las rentas recibidas en los cuatro años siguientes (2016 al 2020) la Cámara se quedó con el 9% que le correspondía a Agremia A.G., y no fue hasta noviembre del año 2020 cuando, gracias a la justa acción de la nueva Presidenta de la Cámara señora Daniela de Habsburgo Muñoz, mediante un acuerdo de pago en tres cuotas, se nos devolvió $ 1.985.117, los cuales habían sido apropiados por la Cámara.

En el mes de septiembre del año 2022 la Cámara y la Federación de Agricultores firmaron un Contrato para arrendarle la propiedad de Maipú 240 a la “Automotora Valdivieso”, con un canon de arriendo mensual de $1.500.000, excluyendo a AGREMIA A.G. desde el inicio con la firma del Contrato y hasta el día de hoy con los pagos mensuales.

Cabe destacar que a la Cámara se le han enviado cartas y correos para resolver este problema y lamentablemente no hemos tenido respuesta alguna. Es por tal motivo que se ha decidido dar a conocer a los medios de comunicación y a la comunidad Linarense la situación que nos afecta, con el fin de transparentar y presionar a la Cámara y a laFederación de Agricultores a tomar acciones para solucionar prontamente este impase”, finaliza el comunicado que firma Luis Contardo, presidente, y directorio.