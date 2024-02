Agricultura 29-02-2024

Agricultores afectados por inundaciones reciben bonos de Indap en la Provincia de Linares



Más de 70 productores de Linares, Yerbas Buenas y Colbún que sufrieron los estragos del temporal de junio y agosto de 2023, recibieron de manos del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz; la seremi de Agricultura, Claudia Ramos y el director de Indap, Jorge Céspedes, el pago de la segunda nómina de los recursos comprometidos.





Un total de 71 agricultores recibieron un bono de rehabilitación productiva tras el sistema frontal de junio y agosto de parte del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, la seremi de Agricultura, Claudia Ramos, el director regional de Indap, Jorge Céspedes, acompañados por el alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cádegan y de su par de Colbún, Pedro Pablo Muñoz.



Se trata de beneficiarios de las comunas de Yerbas Buenas, Linares y Colbún, quienes recibieron este pago comprometido para 2024 que alcanza el monto de $141 millones.



“Queremos felicitar la labor que ha realizado Indap que están cumpliendo el compromiso que hizo el Presidente Gabriel Boric de no dejar a nadie solo y en ese sentido, en diciembre se realizó una primera jornada de pago de bonos. Ya estuvimos en Teno, en Cauquenes, Curicó, Maule, Pelarco y entre otras comunas y hoy en Yerbas Buenas y seguiremos avanzando en este compromiso y que se complementa con la rehabilitación de canales, lo realizado por la CNR o la alimentación animal”, destacó el delegado Aqueveque.



Tal como lo recalcó Aqueveque, durante diciembre de 2023 se realizó el primer pago de estos bonos, el cual benefició a 1.423 personas por un monto de $4.889 millones y, en la segunda semana de febrero, se comenzó a pagar la segunda nómina correspondiente a agricultores usuarios y no usuarios de Indap de distintas comunas, 303 personas con más de $570 millones.



El director regional de Indap, Jorge Céspedes, aseguró que "efectivamente en este recorrido por la región, hoy estamos justo en la mitad, nos quedan las otras 15 comunas en las cuales estamos llegando con este apoyo que es un compromiso que asumimos y hoy que estamos cumpliendo, dentro de las líneas que hemos establecido, esta es fundamental porque permite contar con recursos para la rehabilitación productiva para sus emprendimientos y enfrentar un nuevo 2024 con muchos más sueños y esperanzas en el desarrollo de nuestra pequeña agricultura familiar campesina".



En esta ceremonia fue realizada en el “Complejo Cultural Criollo” de la comuna de Yerbas Buenas, donde se entregaron cheques para 71 usuarios y usuarias solo de Indap, siendo la primera entrega en la provincia de Linares.



Por su parte, el alcalde de Yerbas Buenas, Luis Cádegan, expresó que “no podemos dejar abandonados a quienes han sufrido catástrofes, a aquellos que estuvieron con las inundaciones y hoy tenemos que luchar para ellos y por eso, este bono no es la solución al problema pero sí va a mitigar parte de esto”.



A su vez, Mireya Riquelme, usuaria de Indap, que vive camino a Palmilla, en el sector Los Maitenes, quien fue afectada por la crecida del Río Batuco, aseguró que "nos inundamos todas las familias del sector, yo tengo invernadero y fue mucha agua, y nos da pena recordarlo, porque en la primera inundación y la segunda fue lo mismo, pero gracias a las ayudas que nos han llegado, fuimos albergados también, fuimos bien recibidos y como vecinos trabajamos para limpiar el estero y ya empezamos a recuperarnos, después nos llegaron ayudas para la recuperación y con eso hemos ido saliendo de lo mal que lo hemos pasado".