Agricultura 20-07-2023

Agricultores de Longaví afectados por sistema frontal reciben alimento para animales



• El acto fue encabezado por el ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela, y el delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque Díaz, y consitió en más de mil sacos con cubos de alfalfa a 56 productores damnificados, en la primera de tres entregas que beneficiarán a 238 usuarios.



LONGAVÍ. – Más de mil sacos con alimentación animal fue entregada a agricultoras y agricultores del sector La Puntilla, en la comuna de Longaví, por parte del ministro del ramo, Esteban Valenzuela, acompañado del delegado presidencial regional, Humberto Aqueveque y el subdirector nacional de Indap, César Rodríguez.



En la ocasión, además estaban presentes la delegada presidencial provincial de Linares, Priscila González; la seremi de Agricultura, Ana Muñoz, y el director (s) regional de Indap, Luis González, entre otras autoridades.



“El Presidente pidió llegar con ayuda rápida para los animales, tanto para los usuarios Indap como los no Indap para que todos los pequeños agricultores tengan alimento, apoyando a las y los campesinos. Además, con la DOH del MOP hemos creado un Comité de Seguridad Hídrica para encauzar los ríos, recuperar las boca tomas pero ya estamos en la limpieza de canales”, expresó el ministro Valenzuela.



Por su parte, el delegado Aqueveque, destacó toda la ayuda que está entregando el Gobierno desde que se originó la emergencia. “Sin duda la Región del Maule es la más afectada por el temporal que vivimos en el mes de junio y estamos cumpliendo el mandato que nos dejó el Presidente Gabriel Boric en su visita a la región y hemos estado desplegados como Gobierno, entregando toda la ayuda, han llegado las Ayudas Tempranas, no sólo en la alimentación agrícola, sino que también en el pago del bono de enseres, la aplicación de la ficha FIBE y también de la ficha que va a permitir tener viviendas de emergencia, de las cuales ya hemos entregado algunas y en eso seguimos, estamos comprometidos en ponernos de pie rápidamente como región”, resaltó el delegado Aqueveque.



En total fueron 56 productores beneficiados con esta entrega de 1.075 sacos, y que se enmarca en una acción de respuesta inmediata ante la emergencia, que se va a complementar con alimentación apícola, para luego iniciar la limpieza de canales y sistemas de riego y posteriormente la rehabilitación productiva de los usuarios de Indap.



El subdirector nacional de Indap, César Rodríguez, explicó que esta ayuda se dividió en tres etapas, la primera, la contención y estar en terreno revisando las afectaciones producto de la emergencia, hasta la segunda parte, que es la entrega de la alimentación. “Siguiendo el mandato del Presidente Gabriel Boric, y ese es el tercer elemento, hoy estamos entregando calidad, no porque sea emergencia hay que bajar la calidad, lo que refleja el esfuerzo que está haciendo el Gobierno por una mejor recuperación”, sostuvo.



Esta ayuda servirá para suplementar la alimentación de 533 cabezas de ganado, ovino, caprino, bovino y equino, por un monto de más de $12 millones, en entregas que comenzaron a realizarse a inicios de julio en las comunas más afectadas por la acción de las lluvias y desbordes de ríos y continuarán desplegándose hasta fines de este mes.



Finalmente, se trata de la primera de tres entregas que habrá en esta comuna, totalizando más de 5 mil sacos de cubos de alfalfa que beneficiarán a 238 agricultores y 3.353 animales.



Además de Longaví, durante esta semana Indap ha entregado alimentación animal también en Molina, Maule y se espera para el jueves 20 operativos en Pencahue, Talca, San Rafael Pelarco y Río Claro.