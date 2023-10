Agricultura 22-10-2023

Agricultores de Longaví reciben millonarios recursos para potenciar sus cultivos tradicionales

- Un total de 49 pequeños productores y productoras de la comuna de Longaví, usuarios(as) del Programa Piloto de INDAP de Cultivos Tradicionales, recibieron incentivos para fortalecer su rubro productivo.

El director regional de INDAP Jorge Céspedes, explicó que este programa impulsado por INDAP busca aumentar la superficie cultivada en el país de cereales, leguminosas y papas, con el fin de entregar seguridad alimentaria a todos los chilenos. “Lo que estamos haciendo hoy es un apoyo tanto para para la compra de insumos, como para el pago de servicios para los pequeños productores y productoras de esta comuna, que se dedican principalmente al rubro de los cultivos tradicionales: trigo, arroz, papas y también algunas leguminosas. La idea nuestra es poder potenciar este programa, que es una línea estratégica de trabajo que posee el INDAP y el Ministerio de Agricultura y principalmente en nuestra región. Así que hoy, felices de estar acá, poder apoyarles. Los tiempos no han sido fáciles, hoy día hacer agricultura no es fácil, pero la apuesta nuestra es rescatar el patrimonio, no solo desde el punto de vista cultural, sino que social y productivo, que vincula a los productores con los cultivos tradicionales que se desarrollan en nuestra región.”

En esta ocasión los agricultores recibieron un total de $91 millones, los que van orientados a dos líneas de acción, inversiones productivas en sus rubros y la contratación de servicios vinculados a las diversas faenas necesarias para llevar adelante sus cultivos.

La delegada presidencial provincial de Linares, Aly Valderrama destacó la importancia de esta entrega de recursos. “Esta es una entrega muy importante para el sector, que busca potenciar a la agricultura familiar campesina, mediante un incentivo en recursos para insumos, como la compra de fertilizantes y semillas y para los trabajos de reacondicionamiento de suelos, y pago de maquinaria. Esto les va a permitir a los agricultores establecer pronto sus cultivos tradicionales, que son fuente fundamental en la alimentación de nuestro país. Por eso, es que este plan es súper importante, porque busca potenciar la seguridad alimentaria en nuestra región.”

El alcalde de Longaví, Cristian Menchaca a nombre de los vecinos de la comuna agradeció este apoyo a los agricultores, que permite preservar su cultura y tradiciones productivas.

Virginia Lupayantes, fue una de las agricultoras beneficiadas con estos incentivos. Ella señaló que usará los recursos para comprar algunos insumos para sus cultivos. “Yo produzco arroz, maíz y algunas hortalizas, y estos recursos me van a servir para comprar mis insumos, así que estoy muy agradecida de esta ayuda.”