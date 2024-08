Agricultura 20-08-2024

Agricultores de Longaví tendrán más garantías de comercialización de sus productos gracias a convenio firmado por Indap y centro Lo Valledor de Santiago

- Esta alianza estratégica permitirá a los agricultores de la comuna mayores ofertas de comercialización a un mejor precio y con venta directa en el mercado capitalino,

En las dependencias del salón multipropósito, Fernando Benavente, se realizó una charla técnica a cargo de los profesionales del mercado Lo Valledor e Indap, para dar a conocer este convenio de colaboración que beneficiará a los campesinos de la comuna.

Al respecto, Herman Parada, coordinador de la oficina agrícola local, señaló que “es un gran convenio para nuestros agricultores, nuestra comuna ya es conocida por las bondades de la tierra. La gente de Lo Valledor nos comentaba que la sandía longaviana ya tiene muy buen prestigio entre los consumidores y cada año se posiciona mejor, lo mismo sucede con los espárragos, cebollas y papas, así que contento por la gente de nuestra tierra que va a poder generar más recursos con la venta de productos en Santiago”.

Asimismo, Nicolás Martínez, Sub gerente comercial de Lo Valledor, señaló: “esta es una herramienta más para los productores para que tengan un canal de comercialización y puedan mejorar su rentabilidad, y ese uno de nuestros objetivos, porque ellos nos señalan aquí vendo en el campo y vienen intermediarios y me pagan al final lo que yo no esperaba, entonces tienen el control del negocio, y el mercado lo que hace y por la cantidad de gente que va al mercado de Santiago, tiene harta atracción de venta, y se convierte en un canal más para poder rentabilizar de mejor forma sus productos. Nosotros lo que estamos entregando es una postura y un acompañamiento para que puedan ir y estar tranquilos, y cualquier dificultad que ellos tengan el equipo la puede solucionar o gestionar dentro del mercado y nunca van a estar solos”.

Por otra parte, Katherine Plaza, jefa de fomento Indap Maule, dijo que “son varias regiones que suscriben entre convenio y esta instancia es para aumentar el número de agricultores que puedan comercializar sus productos en el mercado de Lo Valledor, ya que es un mercado bastante grande, y los beneficios que tienen es que los agricultores no están solos allá, tienen acompañamiento permanente y posturas seguras para que puedan comercializar de la mejor forma”.

Finalmente, Alejandro González, de la localidad rural de La Caña, opinó: “me parece espectacular este convenio porque facilita mucho más el tema del área comercial, porque muchos llegamos a veces sin tener ninguna idea, y lo que ofrecen ellos es fantástico”.