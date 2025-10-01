Agricultura 01-10-2025

Agricultores se capacitan en eficiencia de equipos de riego

Los primeros brotes de uva de mesa marcan el inicio de una nueva temporada en el Valle del Aconcagua, momento clave para revisar y mantener los sistemas de riego. Aprovechando el período invernal de bajo consumo de agua, el Instituto de Investigaciones Agropecuarias INIA La Cruz organizó un día de campo dirigido a jefes de campo, administradores y operadores de riego. La jornada destacó la importancia de mantener equipos en óptimas condiciones para garantizar eficiencia hídrica y productividad. Los asistentes valoraron la instancia como un paso relevante hacia prácticas agrícolas más sostenibles.

La actividad se enmarcó en el Programa de Absorción Tecnológica para la Innovación (PATI) “Uso eficiente del agua en nuevas variedades y portainjertos de uva de mesa en la zona central de Chile a través de la demostración y el uso de tecnología de sensores”, financiado por la Corfo.

El programa es dirigido por el Dr. Carlos Zúñiga y cuenta con el trabajo de un equipo integrado por Alberto Espinoza, Camila Martínez y Diego García, quienes han impulsado esta iniciativa orientada a generar absorción tecnológica de sensores realizando demostraciones in situ de su utilización y determinar los efectos fisiológicos de las plantas por la utilización de tecnología de sensores para hacer un uso más eficiente del agua en cada uno de los beneficiarios del programa.

La actividad estuvo a cargo de Giovanni Lobos, investigador transferencista de INIA Intihuasi, quien realizó a productores, administradores y operadores de riego un completo recorrido teórico-práctico por los distintos componentes de los sistemas de riego presurizado, destacando la importancia de la mantención preventiva para garantizar la eficiencia en el uso del agua, recurso cada vez más escaso en el actual contexto de cambio climático y sequía permanente en la zona central.

Durante la jornada, Lobos enfatizó que “nuestros esfuerzos deben enfocarse en entregar el agua de forma eficiente a las plantas”. Para ello, los equipos de riego deben operar en condiciones óptimas, lo que implica una revisión completa antes de cada temporada: desde la caseta de riego, bombas y filtros, hasta las líneas y goteros que finalmente entregan el recurso a los cultivos.

La capacitación abordó los principales factores que inciden en la pérdida de eficiencia: fugas no detectadas en bombas o tuberías, obstrucción de goteros por arcillas, sales, algas o bacterias, y deficiencias en la presión de trabajo. Cada uno de estos problemas repercute directamente en la uniformidad del riego, afectando el desarrollo de los cultivos y, en consecuencia, la rentabilidad del campo.

