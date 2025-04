Agricultura 23-04-2025

Agroalimentos lideran crecimiento de exportaciones del Maule en primer trimestre

La región alcanzó envíos no cobre – no litio por US$1.243 millones entre enero y marzo, destacando el impulso del sector agropecuario y la diversificación de destinos.

El sector agroalimentos lideró el crecimiento de las exportaciones de la Región del Maule, que durante el primer trimestre totalizaron envíos no cobre – no litio por US$ 1.243 millones, lo que representa un aumento del 22,3% en comparación al mismo período del año pasado.



El director regional (S) de ProChile en Maule, Esteban Díaz-Muñoz, señaló que “estas cifras muestran la solidez del sector exportador regional, especialmente de los productos agropecuarios y forestales, que han tenido un muy buen desempeño durante ese año”.



En detalle, el sector agropecuario registró exportaciones en el período enero-marzo por US$ 964 millones, con un aumento del 26% en relación con el mismo período de 2024.



Los principales productos agropecuarios exportados por Maule son las cerezas frescas con US$ 607 millones, seguido de los arándanos frescos con US$ 93 millones, el tomate procesado (conserva, puré y jugo) con US$ 30 millones, las ciruelas frescas con US$ 24 millones, y las sopas y caldos con US$ 20 millones.



Otros sectores que también mostraron desempeño positivo fueron la industria forestal (US$186 millones) y los vinos (US$84 millones), aunque con crecimientos más moderados: del 16% en el primer caso y del 0,7% en el segundo.



En términos de destinos, China lideró como el principal comprador de productos maulinos, con importaciones por US$645 millones, equivalente al 52 % del total y un notable aumento del 48%. Estados Unidos, México y Brasil también se consolidaron como mercados relevantes.



“Un dato destacable es la participación de 526 empresas exportadoras desde Maule en este periodo, que enviaron productos a 95 mercados internacionales y comercializaron 324 productos distintos. Este dinamismo demuestra el potencial que tiene la región y como ProChile seguiremos trabajando para la diversificación de las exportaciones del Maule y el fortalecimiento del ecosistema exportador regional”, concluyó Díaz-Muñoz.