Agricultura 14-04-2023

Agroseguros del Ministerio de Agricultura cuenta con seguro agrícola para proteger a las y los pequeños y medianos agricultores







El ministro de Agricultura, Esteban Valenzuela Van Treek, junto al director ejecutivo de Agroseguros, Alberto Niño de Zepeda Domínguez, hicieron un llamado a las y los productores agrícolas a informarse y proteger su capital de trabajo ante cualquier eventualidad climática, mediante la oportuna contratación del seguro agrícola con subsidio del Estado que ofrece Agroseguros del Ministerio de Agricultura, instrumento que cubre diversos riesgos que ocasionan pérdidas en los cultivos y producción de frutas.



“Es muy importante para las y los agricultores que cuenten con una ayuda del Estado como la que entrega Agroseguros. Esta herramienta de transferencia de riesgos puede evitar que, ante un siniestro como lluvias, heladas o granizos, se vean perjudicados económicamente. Esto va de la mano con nuestro objetivo de aportar a la soberanía y seguridad alimentaria en Chile, ya que la existencia del seguro agrícola garantiza la continuidad productiva y consecuentemente el crecimiento agrícola”, señaló el ministro Valenzuela.



Por su parte, el director ejecutivo de Agroseguros, Alberto Niño de Zepeda Domínguez, precisó que en este escenario de cambio climático “los seguros para el Agro con subsidio estatal son el mecanismo más seguro y moderno para enfrentar las emergencias agrícolas, las incertidumbres y las crisis hacia el futuro. Al Estado le interesa la continuidad de la producción agrícola y su crecimiento, por eso debemos avanzar hacia una agricultura resiliente. Gracias a la existencia de estos seguros las y los agricultores pueden continuar con su actividad en el sector y es necesario que los que se han beneficiado del seguro den a conocer sus experiencias para fomentar la contratación”.



Desde que el seguro agrícola comenzó a implementarse en el año 2000, muchas productoras y productores agrícolas se han visto beneficiados con el subsidio del Estado que entrega Agroseguros, contratando el seguro directamente con las compañías de seguros Sura y HDI, o por intermedio de los corredores de seguro o de INDAP.





Francisco González, usuario INDAP de la comuna de Parral que sufrió de heladas en sus cultivos señaló que “el año pasado tuve un siniestro de trigo y creo que me fue bien porque me respondieron. Tuve problemas con los excesos de lluvias y tuve unas pérdidas, pero el seguro me financió. Recomiendo este seguro porque es bueno y porque, por cómo está el clima, uno nunca se sabe cómo se vienen los años”.