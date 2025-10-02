viernes 03 de octubre del 2025
El Diario del Maule Sur
FUNDADO EL 29 DE AGOSTO DE 1937
  • Agricultura
  • Crónica
  • Cultura
  • Deportes
  • Editorial
  • Nacional
  • Opinión
  • Policial
  • Política
  • Social
  • Ediciones Anteriores
  • Quienes Somos
    • Hoy
    Social 02-10-2025
    Agrupación Folclórica Linares celebró su primer aniversario
    Publicidad 12
    La Agrupación Folclórica Linares cumplió su primer año de existencia, con la finalidad de resaltar la enseñanza de la cueca en diferentes niveles en el ámbito artístico de esta ciudad.
    Su fundador y actual presidente es César Brevis, y la agrupación cuenta actualmente con 33 integrantes de diferentes edades, muchos de los cuales se conocieron en los cursos gratuitos que se ofrecieron en dependencias de Dideco.
    Durante este primer año, ya han tenidos varias presentaciones tales como ceremonias de términos de Taller de Cuecas 2024, el primer Cuecazo en la Plaza de Armas, además de viajar a Santiago para conocer la labor que desarrolla el Ballet Folclórico de Chile, BAFOCHI.
    “Este año fue muy positivo para nosotros, además de que constituyó un honor desfilar en la Plaza durante el reciente 18 de Septiembre, lo que es motivante para todos los integrantes de la agrupación que está funcionando con mucho entusiasmo y con un sello inclusivo”, manifestó Brevis.
    En la celebración también participaron Francisco Jaramillo, Francisco Durán, Rodrigo Ramírez, Rolando Rentería, Felipe González y los actuales campeones de cueca senior.

    Freddy Mora | Imprimir | 136

    Otras noticias

    INACAP lanza Beca Plateada y Dorada: carreras técnicas con 100% de descuento para personas desde los 60 años y 50% desde los 50
    INACAP lanza Beca Plateada y Dorada: carreras técnicas con 100% de descuento…
    Curso gratuito capacitará para informar responsablemente sobre salud mental
    Curso gratuito capacitará para informar responsablemente sobre salud mental
    Universidad Autónoma realiza Operativo de Salud en Llancanao
    Universidad Autónoma realiza Operativo de Salud en Llancanao
    Los días 3, 4 y 5 de octubre: Colecta Calle de Fundación Las Rosas busca apoyar la mantención de más de 2.200 personas mayores
    Los días 3, 4 y 5 de octubre: Colecta Calle de Fundación Las Rosas busca…
    Prosalud UCM presentará evidencia científica: ¿podría ser una de las soluciones a la malnutrición por exceso?
    Prosalud UCM presentará evidencia científica: ¿podría ser una de las…
    Diario El Heraldo
    Yumbel 658 Linares Región del Maule
    diarioheraldo.linares@gmail.com - publicidad.elheraldo@gmail.com
    732210069 - 732214656
    Quienes Somos | Ediciones Anteriores | Link de Interés | Contacto
    Quienes SomosEdiciones AnterioresLink de InterésContacto
    Quedan todos los derechos reservados Diario El Heraldo © 2025 |
    Desarrolla Diario El Heraldo | Optimizado y disponible para