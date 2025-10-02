Social 02-10-2025

Agrupación Folclórica Linares celebró su primer aniversario

La Agrupación Folclórica Linares cumplió su primer año de existencia, con la finalidad de resaltar la enseñanza de la cueca en diferentes niveles en el ámbito artístico de esta ciudad.

Su fundador y actual presidente es César Brevis, y la agrupación cuenta actualmente con 33 integrantes de diferentes edades, muchos de los cuales se conocieron en los cursos gratuitos que se ofrecieron en dependencias de Dideco.

Durante este primer año, ya han tenidos varias presentaciones tales como ceremonias de términos de Taller de Cuecas 2024, el primer Cuecazo en la Plaza de Armas, además de viajar a Santiago para conocer la labor que desarrolla el Ballet Folclórico de Chile, BAFOCHI.

“Este año fue muy positivo para nosotros, además de que constituyó un honor desfilar en la Plaza durante el reciente 18 de Septiembre, lo que es motivante para todos los integrantes de la agrupación que está funcionando con mucho entusiasmo y con un sello inclusivo”, manifestó Brevis.

En la celebración también participaron Francisco Jaramillo, Francisco Durán, Rodrigo Ramírez, Rolando Rentería, Felipe González y los actuales campeones de cueca senior.



