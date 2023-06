Nacional 04-06-2023

Aguilera y alza de cuadros respiratorios: "El virus sincicial ha cambiado su comportamiento después de la pandemia"



"Estamos justamente en los momentos de alza de transmisión de los virus respiratorios". Con esa frase, la ministra de Salud, Ximena Aguilera, dio cuenta esta mañana del escenario epidemiológico que vive el país, y que incluso abrió un debate entre padres, el Colegio de Profesores y el Mineduc por el adelanto de las vacaciones de invierno.

En conversación con Chilevisión, la titular de Salud sostuvo que ayer viernes convocó a una reunión junto con las sociedades científicas, precisamente para analizar esta situación y escuchar recomendaciones, sin embargo, subrayó que "desde hace ya varias semanas, y de partida, todo el verano se prepara la campaña de invierno, que no está vinculada exactamente al invierno cronológico". Aguilera precisó que hace más de dos semanas se entregaron recursos extraordinarios para la reconversión de camas de niños, así como también para la atención en los servicios de urgencia. En el caso específico de los virus que circulan, la ministra recalcó que "hemos estado viendo un aumento muy importante de circulación del virus sincicial; un virus que afecta predominantemente a los niños pequeños y que ha cambiado su comportamiento después de la pandemia". Esto, porque los dos años en que el país estuvo con contención comunitaria y cierre de escuelas, "los niños no tuvieron oportunidad de tener contacto con este virus, por lo que la inmunidad ahora está muy baja. Por eso estamos viendo un comportamiento más agresivo, que no es distinto a lo que se vio en el hemisferio norte