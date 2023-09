Social 06-09-2023

Aguinaldo de Fiestas Patrias llegará a más de 153 mil Personas Pensionadas en el Maule



** El beneficio que asciende a $ 23.261 por persona está siendo pagado con total normalidad en toda la región, según informaron la Seremi del Trabajo y el Director Regional del IPS Maule.



Junto con el inicio del mes de septiembre, el IPS comenzó a pagar el tradicional Aguinaldo de Fiestas Patrias a las personas pensionadas en todo el país, quienes recibirán un monto de $ 23.261 por cada una de ellas y se incrementará en $ 11.933 por cada carga familiar acreditada al 31 de agosto del presente año.



Así lo informaron la Seremi del Trabajo y Previsión Social, Maribel Torrealba Retamal junto al Director Regional del IPS Maule, Waldo Quevedo Araya, quienes recordaron que las personas beneficiadas no deben realizar ningún trámite anexo para recibir el beneficio, porque esté ya viene incorporado en su pensión del mes de septiembre.



“En la Región del Maule, estimamos que el beneficio llegará a más de 153 mil personas pensionadas de las cuatro provincias. El beneficio implica al Estado un desembolso cercano a los 3 mil 600 millones de pesos para llegar con esta ayuda económica a los y las pensionadas con sus respectivas cargas familiares de nuestra región” explicó la Seremi.



Respecto a qué personas tienen derecho a percibir este beneficio, el Director Regional del IPS Maule, señaló que: “Este aguinaldo tiene como destinatarios a los pensionados y pensionadas del Instituto de Previsión Social, de las Cajas de Previsión de DIPRECA y CAPREDENA, del Instituto de Seguridad Laboral, de las Mutualidades de Empleadores de la Ley N° 16.744 de Accidentes del Trabajo, que tengan alguna de estas calidades al 31 de agosto del año 2023. También tienen derecho los pensionados del Sistema de AFP, siempre que a esa fecha estén recibiendo el beneficio de Pensión Garantizada Universal (PGU), Aporte Previsional Solidario (APS) o pensiones mínimas con Garantía Estatal”.



Agregó que, en el caso del IPS, serán beneficiados los pensionados de las ex Cajas de Previsión, Pensión Garantizada Universal (PGU), Pensión Básica Solidaria de Invalidez (PBSI), de leyes de Exonerados Políticos y de Reparación (Rettig y Valech), de Accidentes del Trabajo del Instituto de Seguridad Laboral (ISL) y personas que reciben Subsidio por Discapacidad Mental, Física o Sensorial Severa.



De igual manera, las autoridades resaltaron que cada persona tiene derecho a un solo aguinaldo, aunque sea beneficiario de dos o más pensiones, o beneficios, sean estos pagados por el IPS o por otras instituciones de seguridad social.



“En el caso de los beneficiarios del IPS, el aguinaldo viene incorporado en la pensión de septiembre y se paga antes de las fiestas, de manera que los pensionados no tienen que hacer ningún trámite para recibir este aporte económico que les entrega el Estado. Las personas beneficiarias no recibirán ningún mensaje o correo electrónico que les avise del pago del aguinaldo, es importante recalcar esto para evitar cualquier intento de fraude que surge cuando se entrega algún bono masivo” resaltó la Seremi, Maribel Torrealba.