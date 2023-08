Crónica 18-08-2023

Aguinaldo de Fiestas Patrias y su positivo impacto en la productividad

Si bien el beneficio para los trabajadores del sector público está regulado bajo la ley N°21.526, éste no es obligatorio en el sector privado, a menos que esté estipulado en el contrato laboral. Sin embargo, el aguinaldo es un beneficio que muchas empresas han establecido como un reconocimiento a sus colaboradores.

Cuando estamos próximos de tener un Dieciocho XL, donde muchos podrán extender las celebraciones patrias desde el fin de semana y hasta el martes 19, el aguinaldo que recibirán los trabajadores viene a ayudar con los gastos extras que se generan en estas fechas. Independiente del monto, este beneficio puede ser, además, un incentivo para los colaboradores.

Al contrario de lo que muchos creen, tanto el aguinaldo como las celebraciones en las oficinas son verdaderos estimuladores para la productividad. Esto, porque si bien son horas en las que se deja de trabajar, sí permite establecer lazos con otros trabajadores y jefaturas, lo que mejora el ambiente laboral, además de generar un sentido de pertenencia y cercanía con la empresa.

Para Rodrigo Correa, psicólogo laboral y gerente en Mandomedio, “estas instancias son un verdadero reconocimiento a los colaboradores, permiten agradecer el esfuerzo que hacen a diario, además de motivar a que sigan trabajando en equipo para cumplir los objetivos propuestos”.

Independiente de la forma en que los trabajadores sean gratificados, ya sea una cantidad determinada de dinero, una gift card, o una de las tradicionales cajas de mercadería, es una forma de dar valor al trabajador y aumentar su compromiso con la empresa. “Esto se debe porque se refuerza la cultura organizacional y las personas reciben un mensaje efectivo y permite que se sientan reconocidos”.

El gerente de Mandomedio agrega que estas festividades son una oportunidad para estrechar lazos e, incluso, aumentar el rendimiento. “Contar con unos días de descanso permite que el colaborador pueda distraerse, pasar más tiempo con la familia y amigos, además de recargar energías”.

Sin embargo, el profesional agrega que dichas actividades deben tener una planificación y no realizarse por obligación: “Cuando sólo se realizan por cumplir, las personas lo sienten y lo notan y si no se cuenta con los recursos necesario, poder ingeniárselas para darle sentido a este reconocimiento”.

Finalmente, Rodrigo Correa es enfático en señalar que “la productividad no se relaciona a las horas trabajadas, sino que en la manera en que se gestiona ese trabajo, lo que va derechamente relacionado a establecer objetivos claros y al cumplimiento de las metas establecidas”.