Opinión 09-11-2023

Ahorro y predicción con IA en minería

Madeleine Valderrama, Co funder Altum Lab



Sin duda la inteligencia artificial (IA) ha mostrado grandes avances en los últimos años y muchas compañías han comenzado a implementar nuevas tecnologías que la incluyen para mejorar los servicios que ofrecen a sus clientes y también optimizar los procesos internos.

No hace muchos años atrás, la IA era aún vista como una tecnología lejana y de difícil acceso, sin embargo, en el último tiempo se han impulsado múltiples plataformas cada vez más sofisticadas, avanzadas y desarrolladas por chilenos y, aunque muchos temen el avance de ella, lo cierto es que estos desarrollos permiten que muchas compañías reduzcan costos y optimicen sus operaciones a través de su implementación.

Para áreas, como la minería, donde las empresas guardan una enorme cantidad de datos históricos, existen softwares capaces de tomar toda la información que las compañías han recolectado, almacenado y con ella optimizar los procesos productivos que utilizan materias primas para generar una disminución en el consumo de agua, vapor, uso de productos tóxicos como es el ácido sulfúrico.

Las compañías, muchas veces, no son conscientes del valor que tiene los datos históricos para futuras planificaciones y es aquí, donde la inteligencia artificial marca una diferencia que permite ahorrar costos y tiempos en los procesos de producción.

Existen plataformas que por ejemplo, puede anticipar incluso hasta 12 horas antes de la llegada del material, y notificar sobre el tipo de producto que va a llegar, la calidad de este y sugerir. También puede analizar los actuales procesos de producción de una compañía y a raíz de eso, crear un plan de producción optimizado y colaborar con el mejorariento de los resultados de la empresa.

Si antes un gerente se demoraba una semana en planear toda la gestión de un mes de la empresa, con IA se puede disminuir a 15 minutos, incluso, si durante ese período se presenta alguna falla, la IA es capaz de generar una nueva planificación.

La misma información que almacenan las empresas, puede prevenir hasta posibles accidentes y peligros para los trabajadores, haciendo también de las compañías un lugar más seguro en el cual trabajar.