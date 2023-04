Opinión 22-04-2023

Ahorro y recesión

Denis Muñoz Figueroa

Académico Ingeniería Comercial

Universidad Andrés Bello

Sede Concepción



Frente a momentos complejos de la economía, muchas personas que tienen intenciones de ahorrar llegan a fin de mes y se dan cuenta que su salario nuevamente no les alcanzó. Para explicar esto debemos entender, primero, una constante esencial del ser humano “más vale menos y menos vale más”. Esto quiere decir que cuando hay mucho de un bien se valora poco y, por el contrario, cuando hay poco es mayor la valoración.

Por eso, cuando tenemos todo el dinero de nuestro salario y se inicia el mes se nos escurre de las manos fácilmente. Esto pasa porque hay más holgura y, por lo tanto, en ese momento vale menos. Pero cuando llegamos al final del mes, con los últimos billetes o escasos dígitos en el saldo de la cuenta, tomamos conciencia de que queda menos y entonces, se cuida más (vale más).

Entendiendo esto, si pensamos en el ahorro como un bien y los comparamos con las múltiples necesidades que tiene un individuo, podemos considerarlo como un bien de lujo. Si no ahorro no me muero, no es una bien de primera necesidad, sino uno para consumir o invertir en el futuro.

De esta forma la estrategia óptima consiste en ahorrar al principio del mes cuando el dinero “vale menos” y es posible destinarlo a este fin.

Si tiene ahorros recomiendo comprar dólares u oro, los cuales sirven de refugio en tiempos de crisis económica. Un dato importante es que el precio del dólar en 1980 era de 39 pesos chilenos, en estos momentos el precio del dólar esta en torno a los 800 pesos chilenos, lo cual demuestra que a largo plazo el precio del dólar tiene una tendencia alcista.

Además, cuando asista al mercado lleve una lista para evitar tentaciones de último minuto y compras innecesarias, junto con un presupuesto establecido. En productos como las verduras, busque alternativas más económicas, como por ejemplo las ferias libres y vendedores ambulantes. Siempre es bueno tener efectivo, cuando se paga con efectivo es más fácil percibir el costo de la transacción, lo que te sacia y permite postergar compras futuras.

Por último, es importante siempre estar atento a los movimientos de la economía, estar informado será siempre la mejor manera de optimizar recursos. En el escenario nacional, donde existen distintas voces en torno al tema de la recesión es bueno estar alerta. Sin embargo, en el largo plazo, hay que considerar que las recesiones económicas tienen principio y fin, por lo que debemos ser optimistas, ya que la historia demuestra que siempre los países se recuperan de estos episodios.