Opinión 11-04-2025

Al borde del invierno, conservar y sobrevivir



María de la Luz Reyes Parada



Comienzan las vendimias, época de intenso trabajo en las viñas, cosechando y elaborando los mostos más preciados de nuestra zona, el valle de Loncomilla. Con el paso de los siglos, la práctica del cultivo de la parra (Vitis vinífera) en los patios, brindó sombra y fruta tanto para verano como invierno… invierno? Si, con una técnica sencilla, guardaban uva. Se colgaba en un lugar seco y sombrío –que normalmente era la cocina de humo o la sala de reunión familiar- ese que el calor del brasero ayudaba a calefaccionar y poco a poco los racimos se iban secando, al punto de lograr unas uvas pasas jugosas pero deshidratadas por el calor y el humo. Así, en pleno invierno la País –Listán Prieto- brindaba su suave dulzura cual si fuera caramelo, en esos inviernos lluviosos.

Hace cosa de 30 años nuestra dieta era fundamentalmente, estacional; eso quiere decir que lo que comíamos estaba regido por la estación del año en que naturalmente se producían los alimentos, haciendo que fuera absolutamente necesario desarrollar formas de conservar alimentos para el largo invierno, pues las lluvias comenzaban a principios de abril y no se detenían sino hasta agosto. Entonces, durante el verano, las frutas se convertían en dulces o mermeladas (les daré la receta de mi abuela: cada dos tazas de fruta, 1 de azúcar. Si la fruta está dulce y bien madura, solo se utiliza ¾ de taza. Ah! Y hay que dejar reposar la mezcla, antes de iniciar el proceso, para que el azúcar se deshaga y se logre el efecto almibarado) también conservas y deshidratados, como Orejones o Huesillos. Y una amplia variedad de hortalizas encurtidas, secas y embotelladas. Han pasado mucho años, pero aun puedo sentir el dulzor de los tomates en botella que hacia mi querida Betty (receta? Lavar y picar tomates, ponerlos en un “fuentón” –parte de la receta- por cada 5 kg de tomates, un sobre de Ácido Salicílico, se mezcla y se envasa, depositando un chorro de aceite de Oliva en el tope, antes de tapar) Tiene una enorme multiplicidad de usos, tanto para hacer salsas como para incorporarlo a otras preparaciones. Y si no, sazonado con aceite y sal, para untar las sopaipillas, es una delicia.

Toda la amplia gama de conservación de alimentos –deshidratado, ahumado, envasado, deshidratado, salado y las mixtas- más el almacenaje de papas, zapallos, cebolla y legumbres, nos permitían tener una dieta algo más variada en esos meses de lluvia.

En la actualidad esa costumbre que vimos en las generaciones anteriores tendemos a asociarlo a la escasez de dinero, cuando en realidad más se asemeja a un sentido de optimizar los recursos, algo como “resource manager” para decirlo en lenguaje snob. Aquella costumbre de aprovisionarse fue una necesidad que nos conectó con la subsistencia y aprender a sobrevivir ante situaciones imprevistas. Como lo hacen hoy los Preparacionistas –Preppers, en inglés- personas en todas partes del mundo quienes, además de adquirir formación médica de emergencia y de autodefensa, almacenan alimentos y agua, se preparan para ser autosuficientes en casos de guerras o invasiones de diversa índole. Esta idea pudiera parecer demasiado exagerada, sin embargo si recordamos el apagón, los incendios, el terremoto y las inundaciones –dos veces, por cierto- veremos que no es tan ajeno a la realidad actual. Y si continúo en esa línea, enseñar a tejer, coser, remedar medias y calcetines, encender fuego –que prosaico!- filtrar agua y hacer una huerta, serían aprendizajes que cambiarían el destino y bienestar de muchos. Hasta comida preparada (que les parece un escabeche de verduras? Morrón, zapallo italiano, cebolla, berenjena y ajo, salteado con los aliños que gustes, luego se enfrasca en caliente, agregando mitad vinagre mitad aceite de oliva. Se tapa y se voltea hasta enfriar. Guardado en lugar oscuro, dura 4 meses. Ni les digo como queda con pancito tostado o acompañando papas o carne)

Entre el 84% de Beijing y el 104% de EEUU, las situaciones se pueden poner frías y dejarnos en un largo invierno. Adelantémonos al destino siendo precavidos y pongamos en práctica esos saberes que desde antaño, nos han acompañado.