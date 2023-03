Deportes 14-03-2023

Al debe: Albirrojos suman segunda derrota en el campeonato frente a un rival que fue más astuto

- Técnico linarense dijo: “nos robaron el partido y tuvimos tres expulsados “

No ha podido Linares realizar una buena presentación jugando fuera de casa. Esta vez dio muchas garantías para que los aurinegros se quedaran con sus primeros tres puntos. Con dos pelotas detenidas y tres expulsados fue el saldo de su viaje a Concepción.

En el primer acto, el equipo del Maule Sur,puso resistencia a los ataques del Vial, a pesar que también tuvieron algunas ocasiones. Celso Castillo, estaba respondiendo en la portería. Es más, cuando se cumplían los 43 minutos, fue expulsado el jugador Diego Huerta, quedando el “Depo” con superioridad numérica. Con el marcador sin goles se fueron al descanso.

Muy poco duró la ventaja de un jugador más en el campo de juego, porque a los 49 minutos llegó la expulsión del paraguayo Jonathan Valiente, por una falta en el área que comete al delantero de Fernández Vial. Mas encima se sanciona penal para Fernández Vial, que no mostraba mucho, pero que fue más astuto. Frente al balón Alexander Concha, quien finiquita con calidad, quebrando la paridad y anotando el primero para Fernández Vial.

Deportes Linares reaccionó y se fue en busca del gol, que lo logra a los 63 minutos, merced a un disparo desde fuera del área del jugador Daniel Saldaña, silenciando el Ester Roa.

El desarrollo del encuentro fue muy muy vibrante y se luchaba cada balón con bastante pierna fuerte, fue así que cuando se cumplían los 78 minutos, los linarenses se quedaron con otro menos en el campo de juego, esta vez Martín Genskowski y de paso también fue expulsado Alex Diaz.

Los vialinos, sin ser un gran equipo, se dieron cuenta que tenían un hombre más en la cancha y se fueron en busca de sumar. A los 83 minutos, una pelota detenida, un tiro libre donde lamentablemente se abrió la barrera lo que permitió que Claudio Muñoz anotara el gol del triunfo de la maquinita aurinegra. De esta manera y dando muchas garantías, Deportes Linares no puede sumar una vez mas en calidad de forastero. Ahora deberá en su casa el próximo sábado desde las 18:00 horas, levantar la cabeza y ganar ante Deportes Valdivia.

REACCIONES

Bayrón Saavedra, analizó la derrota del Depo: “creo que hasta las dos expulsiones habíamos manejado bien el encuentro y se dio que ellos pasaron arriba en el marcador y no tuvimos mucho que hacer. Siempre los más perjudicados, somos los equipos más pequeños con este tipo de arbitrajes, ahora tenemos una linda revancha y vamos a trabajar para dejar los puntos en casa”.

Celso Castillo, portero de Linares, dijo sentirse triste: “la verdad que no supimos aprovechar nuestro dominio, fuimos superiores en algunos pasajes del partido. Quizás nos faltó un poco de madurez, para tranquilizar el balón, pero el arbitraje les favoreció con sus decisiones”.

Quien fue más allá y lanzó toda su artillería contra el juez del partido, Emilio Bastias, fue el técnico Luis Pérez Franco: “felicitar a mis jugadores por el gran esfuerzo que realizaron, no es fácil venir a jugar a este estadio, pero parece que estábamos jugando contra 15. Los cobros del árbitro fueron un desastre, nos hizo perder todo el trabajo semanal con un penal que no fue. La verdad que fue un robo, este personalmente me deja muy defraudado, en el futuro no me dan ganas de seguir en el fútbol así, no tengo nada contra Fernández Vial y su barra. Pero literalmente nos robaron el partido”.

RESULTADOS

La tercera fecha, arrojó los siguientes resultados: Deportes Limache 1- Osorno 0; Valdivia 0-0 Melipilla; Real San Joaquín 2 - Rengo 1; Fernández Vial 2 – Linares 1; General Velásquez 2 - San Antonio 0; Trasandino 2 – Iberia 1 y Lautaro de Buin 1 – Deportes Concepción 0.

Tabla de posiciones

Deportes Limache, Trasandino y Limache, con 9; Lautaro de Buin, 6; General Velásquez y Melipilla, 4; Osorno, Linares, F. Vial, con 3; Deportes Valdivia, 2; Concepción y San Antonio 1; Iberia y Rengo 0.

Próxima fecha (4)

Deportes Linares con Valdivia, sábado desde las 18:00 horas en el Tucapel Bustamante Lastra. El resto de la jornada, San Antonio – Lautaro de Buin; Deportes Rengo con General Velásquez; Fernández Vial con Osorno; Concepción – Trasandino; Melipilla con Limache; e Iberia con Real San Joaquín .



Gerardo Domínguez A

Redactor Deportivo